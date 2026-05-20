Trump o optužnici protiv Castra: 'SAD oslobađa Kubu'

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je izjavio da je "eskalacija" na Kubi nepotrebna, a američku optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra nazvao je "vrlo velikim danom"

"Neće biti eskalacije. Ne mislim da je to potrebno. To mjesto se raspada", kazao je novinarima nakon povratka iz Connecticuta, dodajući da SAD "oslobađa Kubu". Američko ministarstvo pravosuđa u srijedu je podiglo optužnicu protiv 94-godišnjeg Raula Castra, optužujući ga za ubojstva 1996. kada su srušena dva civilna zrakoplova kojima su pilotirali protivnici kubanskog vođe.

Vršitelj dužnosti američkog ministra pravosuđa Todd Blanche izjavio je da očekuje da će bivši kubanski vođa provesti ostatak života u zatvoru u Sjedinjenim Državama. Na konferenciji za novinare u Miamiju rekao je da očekuje da će se Castro pojaviti u SAD-u "dobrovoljno ili na drugi način". On je međutim odbio usporediti taj slučaj s onim venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura kojeg su američke snage zarobile u siječnju i pritvorile u Sjedinjenim Državama gdje čeka suđenje. Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel optužnicu za slučaj koji datira iz 1996. godine nazvao je "političkim manevrom bez ikakve pravne osnove". "Ovo je politički manevar bez ikakve pravne osnove, koji samo nastoji pojačati slučaj koji izmišljaju kako bi opravdali suludi plan vojne agresije na Kubu", izjavio je kubanski šef države na svom računu na društvenim mrežama.