Trump o Netanyahuu: Bibi je drag čovjek samo se ponekad zanese

Trump, koji je posljednjih dana izrazio svoje nezadovoljstvo izraelskim napadima u Bejrutu za koje je rekao da su mogli ugroziti njegov mirovni sporazum s Iranom, rekao je da se Izrael "predugo" bori protiv Hezbolaha, libanonske milicije povezane s Iranom.

Trump je u utorak uputio rijetku javnu kritiku izraelske vojne taktike u Libanonu usmjerene na militante Hezbolaha, rekavši da nije bilo potrebno bombardirati cijele stambene zgrade kako bi se lovili militanti.

"Imamo odlično partnerstvo", dodao je, nazivajući njihov spor o Libanonu "manjim nesporazumom".

"Da budem posve pošten prema Bibi (nadimak izraelskog premijera) Netanyahuu, koji je zapravo drag čovjek, on se ponekad zanese", rekao je Trump.

Američki predsjednik je u srijedu naznačio da će se memorandum o razumijevanju s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku "uskoro" potpisati, "možda" u četvrtak ili petak te objavio da je Izraelu dostavljena kopija teksta sporazuma.

"Što se Libanona tiče, to je nešto na čemu ćemo trebati malo poraditi", priznao je Trump, pri čemu Iranci zahtijevaju da Izrael zaustavi svoje napade na proiransku miliciju Hezbolah u Libanonu.

"To je zapravo tek djelić slagalice, no svejedno privlači veliku pozornost", komentirao je Trump na konferenciji za medije, dodajući da je "pravo pitanje sporazum s Iranom" jer su tamo "novac i moć".

Kazao je da će Washington i Teheran "vrlo vjerojatno" potpisati sporazum. Potpisivanje je najavljeno u petak u Ženevi.

Ponovio je i da će Sjedinjene Američke Države "preuzeti" iranski visoko obogaćeni uranij čak i ako je "bezvrijedan".

Američki predsjednik je također obećao "paralelne" rasprave sa zemljama u Perzijskom zaljevu vezano za balističke projektile. Riječ je o zemljama koje su pogođene u iranskim napadima tijekom američko-izraelskog rata protiv Irana.

Trump je novinarima rekao da su Sjedinjene Države uzele mnogo iranskog novca te da će ga "u nekom trenutku" trebati vratiti kako bi spriječili da zemlje prestanu ulagati u američki dolar, piše Reuters.

Također, u srijedu je zahvalio kineskom predsjedniku Xi Jinpingu i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na, kako je rekao, njihovoj neutralnosti tijekom rata s Iranom.

"Samo im želim zahvaliti jer su to učinili mnogo boljim", kazao je Trump, dodajući da su obojica čelnika bila "neutralna".