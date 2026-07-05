Trump napao komunizam i najavio 'zakon o spašavanju Amerike'

„Već 250 godina Sjedinjene Američke Države su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta”, rekao je Trump.

„Nijedan narod nije učinio više dobra, pokazao više hrabrosti, postigao veći napredak, ispravio više nepravdi ili ostvario veće uspjehe od vas , američkog naroda.”

„Sada nam ide bolje nego ikada”, rekao je.

U govoru koji je bio odgođen nekoliko sati zbog olujnog nevremena nad američkim glavnim gradom, Trump je rekao da nacija nikada nije bila ovoliko jaka.

U svom govoru više je puta spomenuo prijetnju 'komunizma ', usporedivši ga s rakom koji se mora ukloniti.

Trump je obećao da će donijeti Zakon o spašavanju Amerike (SAVE America Act) - koji bi zahtijevao dokaz o državljanstvu i osobnoj iskaznici za glasanje te zabranio slanje glasačkih listića poštom osim u slučajevima bolesti, vojnog raspoređivanja ili drugih iznimnih okolnosti.

„Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć, uvijek ćemo biti ovakvi ili još bolji.”

Velika proslava 250. godišnjice američke neovisnosti nije prošla glatko. Prvo intenzivan toplinski udar, a potom i grmljavinsko nevrijeme na istočnoj obali SAD-a prisilili su organizatore da izmijene ili otkažu događaje u brojnim gradovima, uključuju Washington, DC, New York City i Philadelphiju.

Nekoliko sati prije predviđenog govora američkog predsjednika, izdana je naredba za evakuaciju golemog prostora National Malla (Nacionalne šetnice) u samom središtu američkog glavnog grada jer je zaprijetilo snažno nevrijeme.

Vlasti su prisilile posjetitelje da potraže zaklon, posebice u okolnim muzejima i saveznim zgradama koje su za ovu prigodu ponovno otvorene.

Trumpov govor je odođen za nekoliko sati, a on je na svojoj platformi Truth Social poručio da će ga održati "što god se dogodilo".

"Neću dopustiti da malo kiše pokvari našu 250. obljetnicu".

U New Yorku je spektakularni vatromet morao biti pomaknut na raniji termin zbog istih grmljavinskih nepogoda.

Ovaj jubilaran Dan nezavisnosti, 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti u Philadelphiji kojom je označen prekid veza trinaest kolonija s britanskom krunom, poklopio se s nesmiljenim valom vrućine na istoku Sjedinjenih Država.

Zbog toga je i otkazana tradicionalna parada povodom 4. srpnja u američkom glavnom gradu.

Donald Trump, koji je učinio sve kako bi ovu obljetnicu pretvorio u proslavu vlastite ličnosti, govorio je prije spektakularnog vatrometa s 850.000 raketa koje će biti ispaljene u 40 minuta.

Proslave su, koliko je to vrijeme dopustilo, održane diljem nacije: koncerti, festivali, povijesne rekonstrukcije i vatrometi održani su u svih 50 saveznih država. U New Yorku je gradonačelnik Zohran Mamdani osvijetlio Empire State Building nakon što su mornarički mlažnjaci preletjeli grad, a jedrenjaci uplovili u luku.

U trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju dva i pol stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, nedavna anketa Sveučilišta Quinnipiac pokazuje da 61% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti iz 1776. godine.