Ukrajinci noćas lansirali više od 600 dronova na Moskvu: Šire se dramatične snimke građana

Ukrajinske snage izvele su tijekom noći na 18. kolovoza veliki napad dronovima na Moskvu i okolnu regiju, objavili su ruski kanali na Telegramu pozivajući se na svjedočanstva stanovnika
Prema ruskom državnom mediju Moscow 24, u napadu je oštećeno skladište Wildberriesa u okolici Moskve. Riječ je o najvećem ruskom internetskom trgovcu, čije objekte Ukrajina posljednjih dana učestalo gađa, javlja Kyiv Independent.
Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin izjavio je da je nad Moskovskom oblasti oboreno najmanje 197 ukrajinskih dronova, dok ruski izvori tvrde da ih je prema toj regiji lansirano više od 600.
Ukrajinski kanal za praćenje vojnih aktivnosti Exilenova Plus izvijestio je da je ruska protuzračna obrana, pokušavajući oboriti dronove, pogodila stambenu zgradu u Pavlovskom Posadu, oko 67 kilometara od Moskve. Na krovu zgrade izbio je požar.
Požar je, prema dostupnim snimkama, izbio i u tvornici aluminija u Moskovskoj oblasti, dok je još jedan zabilježen na kući u Ljubercima, gradu neposredno uz administrativnu granicu Moskve.
Snimke stanovnika iz Staraje Kupavne, oko 23 kilometra istočno od Moskve, navodno prikazuju ljude kako trče ulicama i automobile koji ubrzano prolaze dok se u pozadini čuju eksplozije.
Razmjeri štete zasad nisu poznati. Kyiv Independent navodi da nije mogao neovisno potvrditi izvještaje s terena ni tvrdnje ruskih dužnosnika.
Novi napad uslijedio je samo dva dana nakon jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima na Moskovsku oblast. U napadu 16. kolovoza također je oštećeno skladište Wildberriesa. Ukrajinsko Ministarstvo obrane potvrdilo je taj napad, navodeći da je pogođeno najveće skladište te kompanije, površine 250.000 četvornih metara.
Ukrajina sve češće napada Moskvu
Napadi na Moskvu posljednjih su mjeseci sve češći, usporedno s razvojem ukrajinskih bespilotnih sustava dugog dometa. Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i na okupiranim područjima, nastojeći smanjiti sposobnost Moskve za nastavak rata.
Wildberries na svojoj internetskoj platformi nudi i različitu vojnu opremu, uključujući dijelove za dronove i pancirne prsluke. Bankarski ogranak kompanije Europska unija sankcionirala je u srpnju zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu. Wildberries ujedno ima važnu ulogu u ruskoj potrošačkoj ekonomiji.