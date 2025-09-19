Trump najavio sastanak s kineskim predsjednikom u Južnoj Koreji i međusobne posjete

"Upravo sam završio vrlo produktivan sastanak s kineskim Xijem", napisao je Trump. "Ostvarili smo napredak glede puno važnih pitanja uključujući trgovinu, fentanil i to da se rat između Rusije i Ukrajine privede kraju, kao i odobrenje sporazuma o TikToku."

Trump je najavio sastanak na svojoj društvenoj mreži Truth Social nakon telefonskog razgovora s Xijem, rekavši da će otputovati u Kinu početkom sljedeće godine te da očekuje da će i Xi njega posjetiti.

"Također sam se složio s predsjednikom Xijem da ćemo se sastati na samitu APEC-a u Južnoj Koreji, da ću ja otići u Kinu početkom sljedeće godine i da će predsjednik Xi isto tako doći u SAD u prikladno vrijeme", dodao je.

SAD i Kina trenutno su pauzirale svoj carinski prijepor, koji je bio na vrhuncu u travnju kad su obje zemlje zaprijetile nametnuti carine od više od 100 posto na međusobnu robu.

U kolovozu, Trump je potpisao izvršnu naredbu da pauza potraje do 10. studenoga. Peking je također najavio produženje.

Trump se sastao s Xijem nekoliko puta tijekom svoga prvog mandata. Dva čelnika sastala su se osobno u Osaki u Japanu 2019. godine, dok je Xi 2017. godine posjetio Trumpa na njegovu imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Xi je kritizirao trgovinska ograničenja tijekom telefonskog poziva.

Prema kineskoj novinskoj agenciji Xinhua, Xi je rekao da bi SAD trebale izbjegavati jednostrana trgovinska ograničenja kako ne bi ugrozile rezultate dosadašnjih konzultacija između dvije strane.

No pregovori su opisani kao "pozitivni" i "konstruktivni".

Kineski i američki predstavnici ovaj tjedan su se sastali u Madridu na četvrtim po redu pregovorima otkad je u proljeće eskalirao trgovinski prijepor.

Trump je nakon razgovora s Xijem trebao najaviti dogovor glede kineske društvene mreže TikTok koja mora prodati svoje poslovanje u SAD-u.

Kineski komentari po tome pitanju ostaju skroviti. Prema Xinhui, Xi je rekao da Peking poštuje želje kompanija i da favorizira da one pregovaraju u dogovoru s trgovinskim pravilima i pronađu uravnotežena rješenja u skladu s kineskim zakonima.

Kina se nada da će SAD kineskim kompanijama koje ulažu ondje ponuditi otvoreno i nediskriminatorno poslovno tržište.

Prije nekoliko dana, američka vlada govorila je o "okviru za sporazum o TikToku" s Kinom, gdje vlasnik Bytedance ima sjedište.

Američki ministar financija Scott Bessent rekao je da će Trump i Xi zaključiti sporazum tijekom razgovora u petak.