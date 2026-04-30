Više od 280 kandidata za Nobelovu nagradu za mir: Je li među njima i Trump?

Za Nobelovu nagradu za mir 2026. nominirano je 287 kandidata, a među mogućim imenima spominje se i američki predsjednik Donald Trump.
Ukupno 287 kandidata razmatra se za Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu, potvrdio je u četvrtak tajnik Norveškog Nobelovog odbora Kristian Berg Harpviken.
Od tog broja, 208 kandidata su pojedinci, a 79 organizacije. Harpviken je istaknuo kako je među nominiranima velik broj novih imena u odnosu na prethodnu godinu.
Iako se u javnosti pojavljuju nagađanja da je među kandidatima i američki predsjednik Donald Trump, Nobelov odbor to nije potvrdio. Nominacije su tajne i ostaju povjerljive 50 godina, pa nije moguće službeno provjeriti pojedina imena.
Poznato je da su čelnici Kambodže, Izraela i Pakistana najavili da su nominirali Trumpa, a takve nominacije, ako su podnesene, valjane su jer je rok bio 31. siječnja.
Iz odbora naglašavaju da sama nominacija ne znači potporu kandidatu.
Harpviken je ocijenio da nagrada za mir ima dodatnu važnost u aktualnim globalnim okolnostima obilježenima rastom sukoba i pritiscima na međunarodnu suradnju.
Među imenima koja se spominju u javnosti su i Julija Navaljna, supruga pokojnog ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog, papa Lav te sudanska humanitarna skupina Emergency Response Rooms.
Norveški zastupnik Lars Haltbrekken predložio je američku senatoricu Lisu Murkowski i dansku zastupnicu Aaju Chemnitz zbog njihova rada na očuvanju stabilnosti i suradnje u arktičkoj regiji.
Nobelov odbor izrazio je i zabrinutost za zdravstveno stanje dobitnice nagrade za mir iz 2023. godine, iranske aktivistice Narges Mohammadi, koja se nalazi u zatvoru i kojoj se stanje pogoršalo nakon srčanog udara.
Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir bit će objavljen 9. listopada, a svečana dodjela održat će se 10. prosinca.