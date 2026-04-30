Više od 280 kandidata za Nobelovu nagradu za mir: Je li među njima i Trump?

Ukupno 287 kandidata razmatra se za Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu, potvrdio je u četvrtak tajnik Norveškog Nobelovog odbora Kristian Berg Harpviken.

Od tog broja, 208 kandidata su pojedinci, a 79 organizacije. Harpviken je istaknuo kako je među nominiranima velik broj novih imena u odnosu na prethodnu godinu.

Iako se u javnosti pojavljuju nagađanja da je među kandidatima i američki predsjednik Donald Trump, Nobelov odbor to nije potvrdio. Nominacije su tajne i ostaju povjerljive 50 godina, pa nije moguće službeno provjeriti pojedina imena.

Poznato je da su čelnici Kambodže, Izraela i Pakistana najavili da su nominirali Trumpa, a takve nominacije, ako su podnesene, valjane su jer je rok bio 31. siječnja.