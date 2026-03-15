Njemački ministar kristalno jasan: Hoćemo li uskoro u rat? Ne!

"Hoćemo li uskoro postati aktivni dio ovog sukoba? Ne," rekao je Wadephul za ARD, govoreći o ratu u Iranu.

Wadephul je rekao da njemačka vlada ima vrlo jasan stav o tome, što su kancelar Friedrich Merz i ministar obrane Boris Pistorius već dali do znanja. "Nećemo sudjelovati u ovom sukobu."

Kazao je da SAD i Izrael govore da je cilj uništiti iranske vojne sposobnosti, posebno njegov nuklearni i raketni program.

"Ono što sada očekujemo jest da nam se kaže i da budemo informirani te da se uključimo kada se to dogodi. A onda bismo jako voljeli sudjelovati u pregovorima."

Sigurnost Hormuškog tjesnaca može se postići samo ako se pronađe rješenje putem pregovora i ako se potom vode razgovori s Irancima, dodao je.

Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je mogućnost vojne pomoći mnogih zemalja koje nije imenovao kako bi se osigurala plovidba kroz Hormuški tjesnac, koji je ključan za globalni transport nafte.

Plovidba tamo je praktički stala, što je dovelo do rasta cijena nafte.