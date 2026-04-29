Ovaj hrvatski grad ulazi u veliku ligu: Stižu kruzing giganti s desecima tisuća turista

Na popisu dolazaka nalaze se neka od najpoznatijih imena u industriji, među njima Explora Journeys, Silversea, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Holland America Line, Costa Cruises, AIDA Cruises, Marella Cruises, Ponant Cruises i Saga Cruises. Njihova prisutnost potvrđuje da Rijeka postaje sve relevantnija postaja na itinerarima visoke kategorije.

Posebnu pažnju privlači srpanjski dolazak broda Costa Deliziosa, dugog 294 metra, koji može primiti 2.828 putnika. Uz njega se ističe i luksuzni Explora II, koji će u Rijeku pristati čak deset puta tijekom godine, što je jedan od najupečatljivijih pokazatelja povjerenja u destinaciju, piše HRT.

Novi 'prvi dolasci'

Ukupno će se tijekom sezone dogoditi i šest prvih dolazaka pojedinih brodova u riječku luku. Među njima su Spirit of Discovery, Explora, Le Dumont d’Urville, World Traveler, Seven Seas Navigator i Insignia. U svijetu kruzing turizma takvi “prvi dolasci” imaju posebnu težinu jer znače da je destinacija uvrštena u nove rute i planove putovanja.

Važno je i to što raspored uplovljavanja traje sve do prosinca. Time Rijeka izlazi iz okvira isključivo ljetne destinacije i sve više se profilira kao luka s potencijalom za cjelogodišnji promet kruzera.

A takav raspored ima i konkretne ekonomske učinke. Dolasci izvan glavne sezone dodatno pune prihode u ugostiteljstvu, trgovini, prijevozu i među turističkim vodičima, čime se širi korist turizma na veći dio godine.