Trump: Kuba je na kraju puta, pregovaraju samnom i Rubijom

"Žele pregovarati i pregovaraju s Marcom (Rubiom), sa mnom i još s nekima, mislim da bi se sporazum s Kubom postigao vrlo lako", rekao je.

Govoreći na okupljanju latinoameričkih čelnika "Štit Amerike" u Miamiju na Floridi, Trump je rekao da je Kuba "na kraju puta".

Trump je u petak u telefonskom intervjuu za američki CNN rekao kako je uvjeren da je socijalistička Kuba na rubu kolapsa.

"Kuba će, usput rečeno, uskoro pasti", rekao je, hvaleći pritom vojne uspjehe Sjedinjenih Država tijekom svojega drugog mandata.

Istodobno tvrdi da Havana želi sporazum: "Žele postići dogovor, pa ću ondje poslati državnog tajnika Marca Rubija i vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Trenutačno smo stvarno usredotočeni na ovo. Imamo puno vremena, ali Kuba je spremna - nakon 50 godina."

Ovakve Trumpove izjave nisu novost. Već krajem siječnja je kazao da je "Kuba zaista nacija koja je vrlo blizu propasti".

Rekao je i da je karipska država primala novac i naftu iz Venezuele, ali da nakon intervencije SAD-a to više nije moguće.

Američke snage preuzele su kontrolu nad nekoliko naftnih tankera.

Trump je ranije najavio da će nametnuti "potpunu i sveobuhvatnu blokadu na sve sankcionirane naftne tankere koji ulaze i izlaze iz Venezuele".

Ranije je također najavio "prijateljsko preuzimanje" Kube, no dosad se nisu realizirali ni aneksija ni raspad zemlje, sa ili bez sudjelovanja SAD-a.

Odnosi između Havane i Washingtona napeti su već desetljećima. Trenutačno se autoritarni karipski otok nalazi u najtežoj ekonomskoj krizi od revolucije Fidela Castra 1959. godine.

Među ostalim ondje vlada nestašica goriva. Ako Sjedinjene Države trajno blokiraju opskrbu naftom iz Venezuele kubansko bi se gospodarstvo moglo u potpunosti urušiti.