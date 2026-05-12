Trump krenuo u 'čistku' u vlastitim redovima: Tužitelju je ostavio jasnu poruku na papiriću

Američki predsjednik Donald Trump osobno je potaknuo Ministarstvo pravosuđa da izda sudske pozive novinarima koji su izvještavali o ratu s Iranom kako bi se otkrili njihovi izvori, objavio je CNN pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem.

Prema navodima CNN-a, Trump je tijekom sastanka u Bijeloj kući vršitelju dužnosti državnog odvjetnika Toddu Blancheu predao hrpu isprintanih članaka, a na vrhu se nalazili 'post-it' s riječju 'Izdaja', ispisanom crnim markerom.

Nakon toga Ministarstvo pravosuđa izdalo je više sudskih poziva, uključujući i Wall Street Journalu, koji je prvi objavio informacije o istragama.

Jedan izvor rekao je CNN-u da je Odjel za nacionalnu sigurnost Ministarstva pravosuđa već pripremao istragu o curenju podataka, ali da je Trumpov potez ubrzao postupak. Prema istim izvorima, cilj istrage nisu novinari nego državni službenici koji su navodno odavali povjerljive informacije medijima.