Trump krenuo u 'čistku' u vlastitim redovima: Tužitelju je ostavio jasnu poruku na papiriću

Administracija Donalda Trumpa pokrenula je jednu od najagresivnijih akcija protiv curenja informacija u američkim medijima posljednjih godina, nakon što je predsjednik osobno tražio istrage protiv novinara koji su izvještavali o ratu s Iranom
Američki predsjednik Donald Trump osobno je potaknuo Ministarstvo pravosuđa da izda sudske pozive novinarima koji su izvještavali o ratu s Iranom kako bi se otkrili njihovi izvori, objavio je CNN pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem.
Prema navodima CNN-a, Trump je tijekom sastanka u Bijeloj kući vršitelju dužnosti državnog odvjetnika Toddu Blancheu predao hrpu isprintanih članaka, a na vrhu se nalazili 'post-it' s riječju 'Izdaja', ispisanom crnim markerom.
Nakon toga Ministarstvo pravosuđa izdalo je više sudskih poziva, uključujući i Wall Street Journalu, koji je prvi objavio informacije o istragama.
Jedan izvor rekao je CNN-u da je Odjel za nacionalnu sigurnost Ministarstva pravosuđa već pripremao istragu o curenju podataka, ali da je Trumpov potez ubrzao postupak. Prema istim izvorima, cilj istrage nisu novinari nego državni službenici koji su navodno odavali povjerljive informacije medijima.
Trump bijesan zbog curenja podataka o Iranu
Trump je, navodi CNN, posebno burno reagirao nakon što su u javnost procurili detalji njegovih privatnih razgovora i sigurnosnih brifinga povezanih s ratom u Iranu. Bijela kuća i Ministarstvo pravosuđa zasad nisu komentirali navode.
Nekoliko mjeseci nakon početka Trumpova drugog mandata bivša državna odvjetnica Pam Bondi izmijenila je pravila Ministarstva pravosuđa i omogućila istražiteljima da u određenim slučajevima traže telefonske zapise, bilješke ili svjedočenja novinara putem sudskih naloga i poziva.
Time je ukinuta višegodišnja praksa uvedena nakon otkrića da je tijekom Trumpova prvog mandata tadašnji državni odvjetnik William Barr tajno pokušao doći do elektroničke pošte novinara.
Prijetnje novinarima i nova istraga
CNN podsjeća da je Trump prošlog mjeseca javno zaprijetio slanjem novinara u zatvor zbog curenja informacija o američkom vojniku nestalom u Iranu tijekom jedne spasilačke operacije. Administracija je tada tvrdila da su medijski napisi tijekom akcije ugrozili sigurnost vojnika.
Prema izvorima CNN-a, upravo su članci o toj operaciji bili među tekstovima koje je Trump predao Blancheu. Blanche je nakon toga izjavio da će Ministarstvo pravosuđa 'uvijek istraživati' curenje povjerljivih informacija, osobito kada je ugrožena sigurnost američkih vojnika.
'Ako to znači slanje sudskog poziva novinaru, upravo ćemo to učiniti', rekao je.
Wall Street Journal: Ovo je napad na slobodu medija
Wall Street Journal objavio je da je primio sudski poziv povezan s člankom objavljenim nekoliko dana prije početka rata s Iranom, u kojem su visoki vojni dužnosnici upozoravali Trumpa na rizike dugotrajnog vojnog sukoba.
Glasnogovornik Dow Jonesa, izdavača Wall Street Journala, poručio je da su sudski pozivi 'napad na ustavom zaštićeno novinarsko izvještavanje'.
'Snažno ćemo se suprotstaviti pokušajima zastrašivanja i gušenja važnog novinarskog rada', poručili su iz kompanije.
CNN navodi da su sudske pozive posljednjih mjeseci primile i druge medijske kuće, no dio njih zasad odbija javno govoriti o tome.