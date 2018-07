Oštar komentar: Trump je Crnogorcima poručio da crknu

New York Times u uredničkom komentaru lista oštro kritizira američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog opaske o Crnoj Gori, ocjenjujući da im je predsjednik SAD-a poručio da 'crknu'. U tekstu pod naslovom 'Trump Crnoj Gori: Crknite', list ističe da se taman pomislilo da američki predsjednik ne može napraviti veću glupost od nazivanja europskih saveznika neprijateljima, uvreda na račun njemačke kancelarke i britanske premijerke ili pak čuvene press konferencije nakon sastanka s ruskim predsjednikom

New York Times zatim podsjeća da je Trump u tom intervjuu, u kojem se, između ostalog, govorilo o NATO-u i Trumpovu stavu da SAD daje previše novca za taj savez, na pitanje novinara rekao: 'Evo recimo, Crna Gora, koja je u NATO ušla prošle godine. Zašto bi moj sin išao u Crnu Goru da je brani od napada? Zašto je to tako?'

'Razumijem što govorite', odgovorio je Trump i nastavio: 'I ja se pitam.' Zatim je Crnu Goru opisao kao malu zemlju u kojoj žive vrlo agresivni ljudi. 'Oni mogu postati agresivniji i, čestitamo, dobili ste treći svjetski rat', poentirao je Trump.

Odgovor na pitanje zašto bi NATO branio Crnu Goru, prenosi B92 pisanje New York Timesa, leži u članku 5. Sjevernoatlantskog sporazuma o NATO-u, u kojem se navodi da ako je jedna članica NATO-a napadnuta, smatra se da su napadnute i sve ostale članice te su joj dužne priskočiti u pomoć.

'To naravno ne znači da će NATO-ve članice zaista ući u sukob ako, na primjer, Srbija napadne Crnu Goru', piše New York Times i podsjeća da je taj članak upotrijebljen samo jednom i to ne na Balkanu, već se na njega pozvao SAD nakon terorističkog napada u New Yorku 11. rujna 2001. godine.

Na stranu to što Trump ne zna ništa o povijesti rasprava koje se vode na temu je li svijetu poslije Hladnog rata zaista potreban NATO, pitanje je je li znao i da se njegov ruski kolega Vladimir Putin, s kojim se sastao u Helsinkiju na dan kada je govorio o Crnoj Gori, ustvari oštro protivio tome da Crna Gora uđe u NATO.