Magyaru prijete objavom snimke 'ilegalnog incidenta', oglasio se i Orbanov tabor

Magyar (44), razvedeni otac troje djece, objavio je video izjavu nakon što su medijski izvještaji skrenuli pozornost na web stranicu koja je nagovještavala skoru objavu 'ilegalnog incidenta', sugerirajući na silovanje.

Vođa desnocentrističke oporbene stranke Tisza, koja u većini anketa vodi ispred vladajuće stranke Fidesz premijera Viktora Orbana , objavio je na Facebooku da Orbanov tim planira realizirati prljavu kampanju u ruskom stilu.

Stranica je objavila fotografiju sobe i bračnog kreveta, a kasnije je objavljen i datum 3. kolovoza 2024., za koji je Magyar rekao da je datum zabave na kojoj je imao spolni odnos s bivšom djevojkom. Razveo se godinu dana ranije.

Do četvrtka navečer na web stranici nije objavljen nikakav daljnji sadržaj, a Reuters nije mogao potvrditi tko ju je postavio ili gdje bi se mogao objaviti bilo kakav video ili druge informacije.

'Ne mogu komentirati nešto o čemu ne znam ništa', rekao je Orbanov šef kabineta Gergely Gulyas, nakon što su mu novinari postavili pitanje o web stranici.

Magyar je u videu na Facebooku rekao da nije počinio nikakvo nedjelo te da mu je savjest čista.

'Neću dopustiti da Viktor Orban i njegovi ljudi tjednima odvraćaju pozornost od stvarnosti prijevarom', rekao je.