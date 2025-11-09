DOMOVINSKI RAT

Obilježena 34. godišnjica pogibije pripadnika varaždinske specijalne policije 'Roda'

L. Š. / Hina

09.11.2025 u 18:45

Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod spomenika na izlazu iz Jarmine prema Karadžićevu na vinkovačkom području u nedjelju je obilježena 34. godišnjica pogibije petorice pripadnika specijalne jedinice policije varaždinske policije 'Roda'

U pokušaju proboja preko tada okupiranoga Karadžićeva prema opkoljenom Vukovaru, 9. studenoga 1991. u akciji 'Vihor' poginuli su pripadnici Jedinice specijalne policije 'Rode' iz Varaždina Mladen Kasun, Zvonko Kardoš, Branko Kos, Željko Pongrac i Vlado Štampar. Ranjeno je 28 pripadnika 'Roda'.

Uz članove obitelji i članove Udruge specijalne policije 'Roda' Varaždin, vijence su položila i svijeće upalila državna i druga izaslanstva među kojima i Vukovarsko-srijemske i Varaždinske županije, općina Vinica i Jarmina te tamošnjih braniteljskih i stradalničkih udruga kao i PU vukovarsko-srijemske, varaždinske i međimurske.

Molitvu kod spomen obilježja predvodio je župnik Vinice Valent Posavec uz župnika župe svetog Vendelina u Jarmini Antuna Farkaša. U crkvi sv. Vendelina služena je misa zadušnica.

