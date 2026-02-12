Zelenski: Ne bojimo se ničega. Spremni smo za izbore i za referendum

Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik u intervjuu za The Atlantic rekao je da radije ne bi sklopio nikakav mirovni sporazum s Rusijom nego da bi prisilio Ukrajince da prihvate loš dogovor
Kyiv Post izdvojio je ključne poruke iz najnovijeg intervjua ukrajinskog predsjednika.
- 'Ne postoji veća pobjeda za Trumpa od zaustavljanja rata između Rusije i Ukrajine', rekao je Zelenski. 'Za njegovu ostavštinu to je broj jedan.'
- 'Najpovoljnija situacija za Trumpa bila bi da to učini prije izbora na polovici mandata. Da, on želi da bude manje poginulih. Ali ako ti i ja razgovaramo kao odrasli ljudi, to je jednostavno njegova pobjeda, politička pobjeda.'
- Zelenski je izrazio spremnost na pregovore, ali samo pod pravednim uvjetima, naglasivši da mir mora biti dostojanstven i trajan, a ne brzi dogovor radi političkog dojma.
- 'Ne mislim da bismo trebali loš sporazum staviti na referendum', izjavio je Zelenski. Ideja o održavanju izbora tijekom rata, rekao je, potekla je od Rusa 'jer me se žele riješiti'.
- 'Ne bojimo se ničega. Jesmo li spremni za izbore? Spremni smo. Jesmo li spremni za referendum? Spremni smo.'
- 'Žurimo okončati rat', rekao je. No to, naglasio je, nije isto što i srljanje u dogovor, bez obzira na uvjete.Kijev inzistira na tome da svaki put prema miru mora započeti stvarnim sigurnosnim jamstvima Sjedinjenih Država i Europe kako bi se spriječila buduća ruska agresija