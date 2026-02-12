intervju za the atlantic

Zelenski: Ne bojimo se ničega. Spremni smo za izbore i za referendum

V. B.

12.02.2026 u 23:50

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: NADJA WOHLLEBEN / POOL
Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik u intervjuu za The Atlantic rekao je da radije ne bi sklopio nikakav mirovni sporazum s Rusijom nego da bi prisilio Ukrajince da prihvate loš dogovor

Kyiv Post izdvojio je ključne poruke iz najnovijeg intervjua ukrajinskog predsjednika.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević
  • 'Ne postoji veća pobjeda za Trumpa od zaustavljanja rata između Rusije i Ukrajine', rekao je Zelenski. 'Za njegovu ostavštinu to je broj jedan.'
  • 'Najpovoljnija situacija za Trumpa bila bi da to učini prije izbora na polovici mandata. Da, on želi da bude manje poginulih. Ali ako ti i ja razgovaramo kao odrasli ljudi, to je jednostavno njegova pobjeda, politička pobjeda.'
  • Zelenski je izrazio spremnost na pregovore, ali samo pod pravednim uvjetima, naglasivši da mir mora biti dostojanstven i trajan, a ne brzi dogovor radi političkog dojma.
  • 'Ne mislim da bismo trebali loš sporazum staviti na referendum', izjavio je Zelenski. Ideja o održavanju izbora tijekom rata, rekao je, potekla je od Rusa 'jer me se žele riješiti'.
  • 'Ne bojimo se ničega. Jesmo li spremni za izbore? Spremni smo. Jesmo li spremni za referendum? Spremni smo.'
  • 'Žurimo okončati rat', rekao je. No to, naglasio je, nije isto što i srljanje u dogovor, bez obzira na uvjete.Kijev inzistira na tome da svaki put prema miru mora započeti stvarnim sigurnosnim jamstvima Sjedinjenih Država i Europe kako bi se spriječila buduća ruska agresija

