Zbog kaosa u SAD-u kasni isporuka oružja, pogođena i Hrvatska? Evo što kaže MORH

Zastoj je, prema istom izvoru, utjecao na isporuku projektila AMRAAM , borbenih sustava Aegis te raketnih lansera HIMARS, od kojih se prvi i treći koriste u Ukrajini. Među državama čije isporuke kasne nalaze se Hrvatska , Danska i Poljska.

Prema tim navodima, situacija s isporukom oružja pokazuje kako 40 dana duga blokada i djelomični prekid rada saveznih agencija usporavaju ili potpuno zaustavljaju ključne programe i transfere . 'Ovo ozbiljno šteti i našim saveznicima i partnerima, ali i američkoj obrambenoj industriji, jer otežava isporuku ključnih vojnih kapaciteta u inozemstvo', izjavio je neimenovani dužnosnik State Departmenta.

Iako nije poznato konačno odredište svih pošiljki, Axios napominje da se oružje prodano NATO saveznicama često preusmjerava za pomoć Ukrajini. Zastoj obuhvaća i prodaju oružja koju američka vlada izravno provodi s partnerskim državama, ali i odobravanje izvoznih licenci privatnim američkim proizvođačima.

U normalnim okolnostima, ti bi se procesi odvijali brzo i bez većih prijepora. No Zakon o kontroli izvoza oružja (Arms Export Control Act) nalaže da svaku veću prodaju mora pregledati i odobriti Kongres, a zbog zatvaranja vlade velik dio osoblja State Departmenta koje priprema i dostavlja te prijedloge trenutačno je na neplaćenom dopustu. To je dovelo do ozbiljnih kašnjenja u administrativnoj obradi i komunikaciji s parlamentarnim odborima, navodi Axios.

Visoki dužnosnik State Departmenta otkrio je da je u listopadu Ured za političko-vojne poslove (Bureau of Political-Military Affairs), koji je zadužen za obradu zahtjeva i nadzor izvoza oružja, radio s tek četvrtinom uobičajenog broja zaposlenih. Ukrajinske vlasti zasad nisu komentirale izvješće o kašnjenju isporuka.

Što kaže MORH?

Ministarstvo obrane demantiralo je nedjelju napise o mogućoj odgodi isporuke raketnih lansera HIMARS i pripadajuće opreme Hrvatskoj zbog blokade američke javne uprave.

'Ministarstvo obrane nije dobilo nikakvu obavijest State Departmenta, odnosno američke vlade o tome da bi isporuka osam raketnih sustava HIMARS Hrvatskoj mogla kasniti zbog blokade američke vlade. Osim toga, ugovorena godina isporuke tog raketnog sustava Hrvatskoj je 2028. i s obzirom na tu činjenicu ne očekujemo da bi zbog sadašnje blokade američke vlade bilo ikakvih posljedica na isporuku 2028. godine', navodi MORH.

'Podsjećamo, State Department Hrvatskoj je još u kolovozu 2024. godine odobrio prodaju raketnog sustava HIMARS, Vlada Republike Hrvatske suglasnost za nabavu sustava HIMARS dala je Ministarstvu obrane na sjednici održanoj 20. prosinca 2024., a ugovor o nabavi tog raketnog sustava potpisan je krajem prosinca 2024. godine. S obzirom na sve navedeno, Ministarstvo obrane očekuje isporuku sustava HIMARS u 2028. godini', zaključuju.

Što će Hrvatska nabaviti?

Saborski Odbor za obranu jednoglasno je krajem 2024. podržao nabavu osam raketnih sustava HIMARS vrijednih gotovo 390 milijuna dolara. Ministar obrane Ivan Anušić pojasnio je tada da paket uključuje osam lansera HIMARS i 394 rakete GMLRS dometa 80 kilometara, te ostale usluge, obuku i logističku potporu neophodnu za učinkovito funkcioniranje sustava. Isporuka sustava planirana je 2028. godine, a s njim će stići i rakete.

'Radi se o nabavi HIMARS-a, sustava koji je prijeko potreban Oružanim snagama Republike Hrvatske. Naravno, ne samo zbog geostrateških okolnosti u kojima se Hrvatska treba pozicionirati, nego i zbog modernizacije i opremanja naših oružanih snaga. S tim oružjem postajemo puno kvalitetniji, operativniji, jači, precizniji i ubojitiji', rekao je Anušić 12. studenoga 2024.