Trump: 'Europa je upravo dala SAD-u najveći dar koji smo ikada dobili'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je Europa Sjedinjenim Državama 'poklonila Grenland', nazvavši ga najvećim darom koji je njegova zemlja ikada dobila. No SAD nije preuzeo taj arktički otok, već je u rujnu s Danskom i Grenlandom sklopio obrambeni sporazum kojim je proširio svoju vojnu prisutnost na tom području

'Europa je upravo dala Sjedinjenim Državama najveći dar koji smo ikada dobili. Znate li što je to? Grenland. Upravo smo dobili Grenland, znate to, zar ne?' rekao je Trump tijekom telefonskog uključenja u program Fox Newsa posvećen američkim izborima za Kongres. Snimku njegove izjave na društvenoj mreži X podijelio je i američki State Department. Jedan od sudionika razgovora odmah je pojasnio da predsjednik govori o vojnom sporazumu, piše Politico.

Grenland odobrio sporazum sa SAD-om Grenlandski je parlament dao zeleno svjetlo za novi sporazum o sigurnosti i obrani sa Sjedinjenim Državama, izvijestila je u utorak danska novinska agencija Ritzau. Na glasovanju u utorak većina je podržala sporazum koji su američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka Mette Frederiksen i grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen potpisali u rujnu na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku. Za sporazum je glasovalo 16 zastupnika, dok ih je sedam bilo suzdržano. Glasova protiv nije bilo. Sada se čeka odobrenje danskoga parlamenta. Glasovanje u Kopenhagenu predviđeno je za 19. studenoga. Nakon što Sjedinjene Države diplomatskim putem budu obaviještene o rezultatima dvaju glasovanja, sporazum konačno može stupiti na snagu. Sporazumom se modernizira i dopunjuje obrambeni sporazum između Danske i SAD-a koji je na snazi od 1951. godine. Time se, barem zasad, stavlja točka na sukob oko toga arktičkog otoka koji je potaknuo američki predsjednik. Prema sporazumu iz 1951. godine, SAD već ima znatnu slobodu vojnoga djelovanja na tom arktičkom otoku.

PRESIDENT TRUMP on EUROPE: They just gave the United States the greatest gift we were ever given. Do you know what it was? Greenland. https://t.co/gV6ywXLNee — Department of State (@StateDept) November 3, 2026