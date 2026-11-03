Zašto je Trump odlučio 'zatvoriti pipu' Izraelu? Zbog ovog čovjeka

Trump je, u razgovoru za Fox News, rekao da mu je izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio kako Izraelu ta pomoć nije potrebna.

SAD godišnje Izraelu pružaju vojnu pomoću u vrijednosti nešto manjoj od četiri milijarde dolara. Trump smatra da im to više nije potrebno, te da bi mogli sami kupovati oružje. Američko, naravno.

Najava dolazi u jeku predizborne rasprave o američkoj potpori Izraelu. Trump je odluku povezao s kritikama političke ljevice, koja iznos pomoći navodi kao primjer nepravednog trošenja američkog novca, dok se građani suočavaju s visokim troškovima života.

Pitanje pomoći Izraelu važno je i u izbornoj utrci za Senat u Michiganu, u kojoj se za demokratsku nominaciju natječe Abdul El-Sayed, ističe CNN. Ako bude izabran, postao bi prvi musliman u američkom Senatu. Oglas skupine koja ga podupire, a koji je američku pomoć Izraelu povezao s troškovima života u SAD-u, izazvao je nezadovoljstvo demokratske zastupnice Haley Stevens. Ona je u nedjelju povukla potporu demokratskom kandidatu i podržala republikanskog kandidata Mikea Rogersa.

Američka vojna pomoć Izraelu istodobno koristi i američkoj obrambenoj industriji jer se tim novcem kupuje američka vojna oprema. Trump je poručio da bi Izrael tu opremu ubuduće mogao plaćati sam.

Ipak, predsjednik ne može sam ukinuti sredstva koja je odobrio Kongres. U srpnju je više od stotinu demokratskih zastupnika podržalo amandman kojim se nastojalo blokirati vojnu pomoć Izraelu, ali prijedlog nije prošao.

Trump je najavio da bi novac ušteđen prekidom pomoći iskoristio za smanjenje proračunskog deficita i uravnoteženje saveznog proračuna.