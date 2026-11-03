Zašto je Trump odlučio 'zatvoriti pipu' Izraelu? Zbog ovog čovjeka

Poput bombe odjeknula je objava američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi SAD, krajem godine, mogao obustaviti vojnu pomoć Izraelu. No, što je u pozadini takve odluke?
SAD godišnje Izraelu pružaju vojnu pomoću u vrijednosti nešto manjoj od četiri milijarde dolara. Trump smatra da im to više nije potrebno, te da bi mogli sami kupovati oružje. Američko, naravno.
Trump je, u razgovoru za Fox News, rekao da mu je izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio kako Izraelu ta pomoć nije potrebna.
Najava dolazi u jeku predizborne rasprave o američkoj potpori Izraelu. Trump je odluku povezao s kritikama političke ljevice, koja iznos pomoći navodi kao primjer nepravednog trošenja američkog novca, dok se građani suočavaju s visokim troškovima života.
Pitanje pomoći Izraelu važno je i u izbornoj utrci za Senat u Michiganu, u kojoj se za demokratsku nominaciju natječe Abdul El-Sayed, ističe CNN. Ako bude izabran, postao bi prvi musliman u američkom Senatu. Oglas skupine koja ga podupire, a koji je američku pomoć Izraelu povezao s troškovima života u SAD-u, izazvao je nezadovoljstvo demokratske zastupnice Haley Stevens. Ona je u nedjelju povukla potporu demokratskom kandidatu i podržala republikanskog kandidata Mikea Rogersa.
Američka vojna pomoć Izraelu istodobno koristi i američkoj obrambenoj industriji jer se tim novcem kupuje američka vojna oprema. Trump je poručio da bi Izrael tu opremu ubuduće mogao plaćati sam.
Ipak, predsjednik ne može sam ukinuti sredstva koja je odobrio Kongres. U srpnju je više od stotinu demokratskih zastupnika podržalo amandman kojim se nastojalo blokirati vojnu pomoć Izraelu, ali prijedlog nije prošao.
Trump je najavio da bi novac ušteđen prekidom pomoći iskoristio za smanjenje proračunskog deficita i uravnoteženje saveznog proračuna.
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Amerikanci danas izlaze na međuizbore koji se smatraju svojevrsnim referendumom o prve dvije godine drugog mandata Donalda Trumpa. Rezultati će odrediti hoće li republikanci zadržati kontrolu nad Kongresom ili će demokrati dobiti mogućnost ograničavanja Trumpove politike tijekom preostale dvije godine mandata.
Prvi rezultati očekuju se oko ponoći po hrvatskom vremenu, a najvažnije razdoblje bit će između 1 i 6 sati ujutro u srijedu, kada će pristizati rezultati ključnih utrka za Zastupnički dom i Senat.
Posljednja birališta zatvaraju se oko 7 sati ujutro po hrvatskom vremenu. Iako bi već tada mogao biti jasniji odnos snaga u Kongresu, konačni rezultati najneizvjesnijih utrka mogli bi se čekati danima.
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