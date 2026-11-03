Trump: 'Pogledajte Europu. Tamo se sve raspada'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak u intervjuu za Fox News da će rezultate izbora za Kongres pratiti iz Bijele kuće
Trump je također ponovio svoju tvrdnju da su Sjedinjene Države najcjenjenija zemlja na svijetu. Nasuprot tome, iznio je tmurnu sliku Europe. 'Pogledajte Francusku. Pogledajte Europu. Tamo se sve raspada', rekao je.
Na izborima se bira svih 435 zastupničkih mjesta u Zastupničkom domu, kao i 35 od 100 mjesta u Senatu. Ankete sugeriraju da bi demokrati mogli osvojiti većinu u Zastupničkom domu, no slika u Senatu i dalje je nejasna. Gubitak oba doma bio bi dramatičan poraz za Trumpa.
Prvi značajni rezultati ne očekuju se prije ranih jutarnjih sati u srijedu po GMT-u.