Trump: 'Pogledajte Europu. Tamo se sve raspada'

Trump je također ponovio svoju tvrdnju da su Sjedinjene Države najcjenjenija zemlja na svijetu. Nasuprot tome, iznio je tmurnu sliku Europe . 'Pogledajte Francusku. Pogledajte Europu. Tamo se sve raspada', rekao je.

Na izborima se bira svih 435 zastupničkih mjesta u Zastupničkom domu, kao i 35 od 100 mjesta u Senatu. Ankete sugeriraju da bi demokrati mogli osvojiti većinu u Zastupničkom domu, no slika u Senatu i dalje je nejasna. Gubitak oba doma bio bi dramatičan poraz za Trumpa.

Prvi značajni rezultati ne očekuju se prije ranih jutarnjih sati u srijedu po GMT-u.