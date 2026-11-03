Talijanski arhitekti u Zagrebu predstavili novi Maksimir. 'Nitko neće biti izložen kiši. Razmišljamo i o krovu...'

Arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi su u krcatoj dvorani Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu predstavili svoju viziju Maksimira, ali i odgovarali na često i neugodna pitanja novinara, ali i Dinamovih navijača.

Talijani su Maksimir predstavljali oko pola sata i govorili su o samoj ideji svojeg projekta te i o nekim tehničkim aspektima. Navijače, a i novinare, najviše je zanimao famozni problem kiše i vjetra koji bi, ako se pogleda projekt Maksimira, mogli biti ozbiljan problem.

Fantini i Rossi uvjeravali su dvoranu, a samim time i Dinamove navijače, da nitko neće biti izložen kiši, da vjetar neće biti problem, a istaknuli su i da se razmatra ugradnja neke vrste pomičnoga krova, koji bi se mogao nadviti nad dijelovima stadiona u slučaju ekstremnog vremena.

Što su sve Talijani rekli, pročitajte u našem lajvu.