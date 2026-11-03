Talijanski arhitekti u Zagrebu predstavili novi Maksimir. 'Nitko neće biti izložen kiši. Razmišljamo i o krovu...'

Arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi su u krcatoj dvorani Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu predstavili svoju viziju Maksimira, ali i odgovarali na često i neugodna pitanja novinara, ali i Dinamovih navijača.
Talijani su Maksimir predstavljali oko pola sata i govorili su o samoj ideji svojeg projekta te i o nekim tehničkim aspektima. Navijače, a i novinare, najviše je zanimao famozni problem kiše i vjetra koji bi, ako se pogleda projekt Maksimira, mogli biti ozbiljan problem.
Fantini i Rossi uvjeravali su dvoranu, a samim time i Dinamove navijače, da nitko neće biti izložen kiši, da vjetar neće biti problem, a istaknuli su i da se razmatra ugradnja neke vrste pomičnoga krova, koji bi se mogao nadviti nad dijelovima stadiona u slučaju ekstremnog vremena.
Što su sve Talijani rekli, pročitajte u našem lajvu.
-
18:37
Najjviše me brine statički kako je izveden krov stadiona?
'U projekt smo priložili sve detalje vezane za strukturu stadiona, a u zadnja tri tjedna dodatno smo radili na tome. Buro Milan je analizirao sve naše ideje i sve funkcionira u skladu s propisima. Struktura je jako neobična, ali funkcionira i u stvarnosti. Ovo je i dalje konceptualni dizajn i svakako će nam trebati još inženjera da sve sprovedemo u djelo'.
-
18:34
Jeste li ikad bili na Maksimiru i jeste li osjetili vremenske uvjete koji tamo vladaju? Većina javnosti ne slaže s projektom...
'Nismo bili tamo, ali sigurni smo u lošim vremenskim uvjetima nikome neće biti neugodno. U ekstremnim slučajevima možete imati tehnička rješenja koja mogu pomoći. Jasno nam je da su ljudi dobili takav dojam zbog fotografija i rendera koje smo objavili, ali neće biti problema. Sigurni smo u to', kažu Talijani.
-
18:31
Je li zaista moguće da ćemo imati krov?
'Razmatrali smo i mogućnost neke zaštite na razvlačenje koja bi zaštitila dodatno tribine od kiše i vjetra. Ne fiksni krov, ali nešto nalik onome u Frankfurtu', kažu Talijani.
-
18:24
Koliko je ovo konačni projekt i koliko su promjene moguće?
'Danas živimo i vremenu u kojem možemo vrlo kvalitetno prikazati projekt i našu ideju. Natječaj je bio za idejno rješenje i prođe više od goinu dana od idejnog rješenja do pravog prjekta. Sati i sati konzulitranja i svega. Pobjeda na ntječaju je tek početak rada. Ako ćemo dobiti ov priliku, na ovom projekt će radii jako puno ljudi i u ovom konceptu će se raditi na puno toga i može se svašta promijeniti', kažu Talijani.
-
18:19
Puno ste se pozivali na Turinin projekt, ali on je odustao od njega tijekom samog projekta. Kako vas je to impresioniralo ako on sam to nije želio?
'Mi nismo povjesničari; mi smo samo naišli na kolegu iz nekog drugog vremena. Neke njegove ideje su bile slične našima. Našli smo inspiraciju u njegovom radu i to arhitektura i radi. Njegova rješenja bila su genijalna', kažu Talijani.
-
18:17
Kad ste vidjeli ostale projekte, jeste li željeli nešto od njih implementirati u svoj projekt?
'Mi smo strašno kritični sami prema sebi. Vidjeli smo puno toga dobrog i zanimljivog, ali arhitektura ne radi tako da uzmeš nešto od ovog i nešto od onoga. Moraš imati svoju ideju, to vam je kao kuhanje. Moraš imati ideju; ako uzimaš sve sastojke pomalo, onda to nije dobro', odgovaraju Talijani.
-
18:16
Dinamovi navijači ne žele ovakav stadion, s odijeljenim tribinama?
'Mislim da smo to već odgovorili'.
-
18:14
Znate li ijedan novi stadion u Europi koji ima četiri samostalne tribine i koji je uspješan prikaz vašeg koncepta?
'Stadion Aston Ville je takav. Engleski stadoni su takvi, ima ih u Njemačkoj, Francuskoj. West Ham je nedavno preselio na novi stadion, koji navijači mrze jer su izgubili duh starog stadiona. Vjerujemo da to može uspjeti i u Zagrebu.
Stadion su navijači. Oni stvaraju stadion, a u Zagrebu je toga i više nego dovoljno', odgovaraju Talijani.
-
18:09
Mislim da ste nešto propustili, to su kutevi stadiona. Navijači su jako ljuti što je stadion otvoren na kutevima, zašto je tako? Zašto Maksimir izgleda kao stari stadion?
'Ako ste vidjeli prezentaciju... (pljesak u dvorani) ...to je proces i uzeo je principe starog stadiona, ali je potpuno novi. Držali smo se Turininog projekta. Imali smo razne opcije, s kutevima, bez njih, s višim tribinama, nižim tribinama.
To nisu otvoreni kutevi, svi dijelovi stadiona rade zajedno kako bi stvorili zatvorenu konstrukciju. Duboko vjerujemo da je arhitektura dijalog i voljeli bismo da smo tjedan dana nakon objave projekta mogli sjesti sa svima i objasniti im sve detaljno. Ovo je kolektivna stvar, Dinamo je dio ovog projekta, Zagreb, Hrvatska i Europa također. Voljeli bismo imati priliku sjesti i raditi sa svima, ali nismo imali priliku', kažu Talijani.
-
18:08
'Kao što smo pokazali na prezentaciji, napravili smo sve što smo mogli kako bismo sve faktore uzeli u obzir. Poanta stadiona su utakmice i sva pitanja smo uzeli u obzir. Ovaj projekt može biti dodatno razrađen tehnički, kao recimo grijanje sjedalica ili bilo što drugo što bi dodatno uljepšalo iskustvo gledanja utakmica', kažu Talijani.