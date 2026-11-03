PROTIV VLADINOG PRIJEDLOGA

Tisuće ljudi na ulicama Praga brane javne medije: 'Ne dirajte njihovu neovisnost'

M.Či./Hina

03.11.2026 u 19:59

Prosvjed podrške javnoj televiziji u Češkoj
Prosvjed podrške javnoj televiziji u Češkoj Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
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Tisuće prosvjednika, uključujući studente i umjetnike, u utorak su izašle na ulice Praga i drugih gradova kako bi podržali zaposlenike češke javne televizije i radija koji štrajkaju protiv vladina plana o smanjivanju financiranja i njegovom preusmjeravanju u državni proračun

Prema planu vlade javni mediji bi se financirali iz državnog proračuna, a ne putem postojećeg sustava mjesečnih pretplata pojedinaca, kućanstava i tvrtki. Mediji bi time dobivali i 15 posto manje sredstava.

Radnici i prosvjednici nazvali su taj plan pokušajem narušavanja neovisnosti i održivosti javnih medija te su zatražili od vlade da odustane od planirane reforme. Štrajk je doveo do skraćivanja programa, prenosi Reuters.

Eskalacija je to sukoba oko budućnosti javnih medijskih servisa za koje je istraživanje Reutersovog instituta iz 2025. pokazalo da su najpraćeniji i najvjerodostojniji izvori vijesti u Češkoj.

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Vladin prijedlog zakona prošao je na preliminarnom glasanju prošlog mjeseca te se sada čeka daljnja rasprava u parlamentu.

Na 24-satnom informativnom kanalu Češke televizije prikazana je redakcija u mraku te voditelji odjeveni u crno koji su, neuobičajeno, vijesti čitali sa papira.

Populistička vlada milijardera Andreja Babiša, na vlasti uz podršku krajnje desne stranke Sloboda i izravna demokracija (SPD) i euroskeptičnih Motorista, u nekoliko je navrata optuživala medije za pristranost. Vladajući reformom žele ukinuti mjesečnu pristojbu od 205 kruna (oko 8,42 eura) po kućanstvu, koja se trenutno koristi za financiranje javnih medija. Oporbene stranke usporedile su predložene izmjene s reformama u Mađarskoj pod bivšim premijerom Viktorom Orbánom, Babiševim saveznikom koji je tijekom 16 godina na vlasti izgradio mrežu provladinih medija.

„Ovaj će prijedlog, ako bude izglasan, vladajućoj koaliciji dati alate za politički utjecaj na sadržaj obaju javnih medija”, rekao je novinar Češke televizije i član štrajkaškog odbora Jan Molaček.

Stranke vladajuće koalicije neočekivano su uputile prijedlog zakona u proceduru prošli mjesec u petak, skrativši raspravu i organizirajući preliminarno glasanje u subotu prije zore, prenosi Reuters.

Kritičari upozoravaju da bi izmjenama financiranja prekinulo izravan odnos između medija i gledatelja te da bi odluke o dodjeli sredstava postale podložne političkim pritiscima.

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