Tisuće ljudi na ulicama Praga brane javne medije: 'Ne dirajte njihovu neovisnost'

Prema planu vlade javni mediji bi se financirali iz državnog proračuna, a ne putem postojećeg sustava mjesečnih pretplata pojedinaca, kućanstava i tvrtki. Mediji bi time dobivali i 15 posto manje sredstava.

Radnici i prosvjednici nazvali su taj plan pokušajem narušavanja neovisnosti i održivosti javnih medija te su zatražili od vlade da odustane od planirane reforme. Štrajk je doveo do skraćivanja programa, prenosi Reuters.

Eskalacija je to sukoba oko budućnosti javnih medijskih servisa za koje je istraživanje Reutersovog instituta iz 2025. pokazalo da su najpraćeniji i najvjerodostojniji izvori vijesti u Češkoj.