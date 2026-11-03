Crna Gora želi u EU do 2028. Što će biti sa sporovima s Hrvatskom? Ministrica poslala jasnu poruku

Crna Gora neće pristati na članstvo drugog reda u Europskoj uniji, poručila je u utorak ministrica europskih poslova Maida Gorčević na samitu o proširenju EU-a u Bruxellesu. Uvjerena je da će njezina zemlja do kraja godine zatvoriti sva pregovaračka poglavlja i postati članica Unije 2028. godine. Osvrnula se i na otvorena pitanja s Hrvatskom, poručivši da granični spor ne bi trebao biti prepreka crnogorskom članstvu
Crna Gora trenutačno je najdalje odmaknula u pristupnim pregovorima među državama kandidatkinjama i očekuje da će postati 28. članica Europske unije. 'Sigurna sam da je cilj '28 do 2028.' ambiciozan. Ali ostvaruje se i svi tome svjedočimo', rekla je Gorčević, prenosi Euronews.
Na pitanje o prijedlogu da se za nove članice uvede 15-godišnje prijelazno razdoblje, povezano s dodatnim mehanizmima zaštite vladavine prava, ministrica je poručila da Crna Gora želi punopravno članstvo. 'Ne želimo biti članica drugog reda u Europskoj uniji jer to ne bi bilo pravedno, a ne bi značilo ni punopravno članstvo', istaknula je.
Podgorica se ne protivi dodatnim zaštitnim mehanizmima ako je njihov cilj ojačati Europsku uniju i njezine buduće članice.
Što je s otvorenim pitanjima s Hrvatskom?
Gorčević se osvrnula i na odnose s Hrvatskom, koja od Crne Gore traži rješavanje niza otvorenih pitanja povezanih s ratovima devedesetih godina.
Podsjetimo, Zagreb je u listopadu ostalim članicama EU-a dostavio dokument s osam točaka u kojima je iznio pitanja što ih želi riješiti prije crnogorskog pristupanja Uniji. 'Sigurna sam da se u budućnosti ne želimo svađati s Hrvatskom. Želimo riješiti bilateralne sporove', poručila je Gorčević. Ne isključuje mogućnost da se dio otvorenih pitanja riješi i nakon što Crna Gora postane članica EU-a.
'Ako uspijemo pronaći rješenje prije ulaska u Europsku uniju, zašto ne? Ali budimo pošteni i otvoreni. Između Slovenije i Hrvatske još postoji otvoren granični spor. Sigurna sam da pitanje granice neće biti prepreka ulasku Crne Gore u Europsku uniju', rekla je ministrica.
Gorčević je komentirala i nedavne izbore u Srbiji, na kojima je Studentska lista uvjerljivo pobijedila dugogodišnjeg političkog čelnika Aleksandra Vučića. Nada se da bi promjena vlasti u Srbiji mogla pozitivno utjecati na cijelu regiju i ubrzati njezino približavanje Europskoj uniji. 'Ta bi promjena mogla donekle pomoći regiji da krene u dobrom smjeru. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti i nadajmo se da ćemo na sljedećem samitu o proširenju imati konkretnije rezultate iz regije', zaključila je Gorčević.