Crna Gora želi u EU do 2028. Što će biti sa sporovima s Hrvatskom? Ministrica poslala jasnu poruku

Crna Gora trenutačno je najdalje odmaknula u pristupnim pregovorima među državama kandidatkinjama i očekuje da će postati 28. članica Europske unije. 'Sigurna sam da je cilj '28 do 2028.' ambiciozan. Ali ostvaruje se i svi tome svjedočimo', rekla je Gorčević, prenosi Euronews.

Na pitanje o prijedlogu da se za nove članice uvede 15-godišnje prijelazno razdoblje, povezano s dodatnim mehanizmima zaštite vladavine prava, ministrica je poručila da Crna Gora želi punopravno članstvo. 'Ne želimo biti članica drugog reda u Europskoj uniji jer to ne bi bilo pravedno, a ne bi značilo ni punopravno članstvo', istaknula je.

Podgorica se ne protivi dodatnim zaštitnim mehanizmima ako je njihov cilj ojačati Europsku uniju i njezine buduće članice.