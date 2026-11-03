MAIDA GORČEVIĆ

Crna Gora želi u EU do 2028. Što će biti sa sporovima s Hrvatskom? Ministrica poslala jasnu poruku

L. Š.

03.11.2026 u 20:03

Maida Gorčević
Maida Gorčević Izvor: EPA / Autor: Zsolt Szigetvary
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Crna Gora neće pristati na članstvo drugog reda u Europskoj uniji, poručila je u utorak ministrica europskih poslova Maida Gorčević na samitu o proširenju EU-a u Bruxellesu. Uvjerena je da će njezina zemlja do kraja godine zatvoriti sva pregovaračka poglavlja i postati članica Unije 2028. godine. Osvrnula se i na otvorena pitanja s Hrvatskom, poručivši da granični spor ne bi trebao biti prepreka crnogorskom članstvu

Crna Gora trenutačno je najdalje odmaknula u pristupnim pregovorima među državama kandidatkinjama i očekuje da će postati 28. članica Europske unije. 'Sigurna sam da je cilj '28 do 2028.' ambiciozan. Ali ostvaruje se i svi tome svjedočimo', rekla je Gorčević, prenosi Euronews.

Na pitanje o prijedlogu da se za nove članice uvede 15-godišnje prijelazno razdoblje, povezano s dodatnim mehanizmima zaštite vladavine prava, ministrica je poručila da Crna Gora želi punopravno članstvo. 'Ne želimo biti članica drugog reda u Europskoj uniji jer to ne bi bilo pravedno, a ne bi značilo ni punopravno članstvo', istaknula je.

Podgorica se ne protivi dodatnim zaštitnim mehanizmima ako je njihov cilj ojačati Europsku uniju i njezine buduće članice.

vezane vijesti

Što je s otvorenim pitanjima s Hrvatskom?

Gorčević se osvrnula i na odnose s Hrvatskom, koja od Crne Gore traži rješavanje niza otvorenih pitanja povezanih s ratovima devedesetih godina.

Podsjetimo, Zagreb je u listopadu ostalim članicama EU-a dostavio dokument s osam točaka u kojima je iznio pitanja što ih želi riješiti prije crnogorskog pristupanja Uniji. 'Sigurna sam da se u budućnosti ne želimo svađati s Hrvatskom. Želimo riješiti bilateralne sporove', poručila je Gorčević. Ne isključuje mogućnost da se dio otvorenih pitanja riješi i nakon što Crna Gora postane članica EU-a.

'Ako uspijemo pronaći rješenje prije ulaska u Europsku uniju, zašto ne? Ali budimo pošteni i otvoreni. Između Slovenije i Hrvatske još postoji otvoren granični spor. Sigurna sam da pitanje granice neće biti prepreka ulasku Crne Gore u Europsku uniju', rekla je ministrica.

Gorčević je komentirala i nedavne izbore u Srbiji, na kojima je Studentska lista uvjerljivo pobijedila dugogodišnjeg političkog čelnika Aleksandra Vučića. Nada se da bi promjena vlasti u Srbiji mogla pozitivno utjecati na cijelu regiju i ubrzati njezino približavanje Europskoj uniji. 'Ta bi promjena mogla donekle pomoći regiji da krene u dobrom smjeru. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti i nadajmo se da ćemo na sljedećem samitu o proširenju imati konkretnije rezultate iz regije', zaključila je Gorčević.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KINA DRŽI KLJUČ

KINA DRŽI KLJUČ

Tri najmoćnija svjetska čelnika spremaju povijesni susret? Procurili detalji pregovora
christa pike

christa pike

Pokušali je pogubiti, ali ostala je živa: Sada iz zatvora stiže dramatičan apel
glasine izazvale kaos

glasine izazvale kaos

VIDEO Izbili neredi u Kijevu, građani opkolili Nacionalnu gardu, Budanov: Što se, dovraga, događa?

najpopularnije

Još vijesti