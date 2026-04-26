Hrvatski stručnjak: 'Zašto su prvo izvukli Vancea? Ovo je neobično. A ima još jedna stvar…'

Sigurnosni analitičar Željko Cvrtila kaže da je sve oko atentata na Donalda Trumpa čudno, od sporije reakcije agenata prema njemu u odnosu na J.D. Vancea do činjenice da atentator nije odmah likvidiran.

Neobičajeno je sve skupa. Jer agenti su što se tiče J.D. Vancea reagirali promptno i brzo, a s Trumpom su kasnili, čudno. To može biti poruka da je bitniji Vance kao potencijalni nasljednik. Naime, Trumpovi agenti, njih dvojica stajali su iza njega, ali nisu krenuli reagirati dok drugi agenti nisu ušli u salu. Za to vrijeme je Vance već bio vani, kaže za 24sata Željko Cvrtila komentirajući napad tijekom gala večere i postupke agenata koji su izazvali brojna pitanja.

Snimka iz unutrašnjosti večere Udruženja dopisnika iz Bijele kuće prikazuje potpredsjednika J.D. Vancea kako reagira dok ga agenti Tajne službe hitno odvode na sigurno nakon što su odjeknuli pucnji. Jasno se, naime, vidi kako agenti odvode Vancea od stola prije nego što je osiguranje krenulo štititi predsjednika Trumpa.

Weird … Vance escorted out before Trump. Then Trump falls down as he’s getting escorted out. pic.twitter.com/OxKSbMZcYx — Meidas_Charise Lee (@charise_lee) April 26, 2026

Agenti su doslovno podigli Vancea sa sjedala u hotelu Washington Hilton. Na njegovom licu vidjela se zbunjenost dok su se čuli tanjuri i pribor za jelo kako padaju na pod, a uzvanici u panici vikali zabrinuti za vlastite živote.

Drama u Washingtonu, Trump i Melania evakuirani







+20 Drama u Washingtonu, Trump i Melania evakuirani Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL

Cvrtila, ističe, da je još jedna čudna stvar, a to je što atentator Cole Allen nije ubijen. 'To se ne čeka puno, prošao je kroz zaštitu, ali zaustavili su ga način da nisu pucali već su ga priveli. Inače, ako je gurnut onda ga ubiju odmah. On je mogao imati osobni motiv, podržavao je Kamalu Harris, možda je bio politički zaluđenik. To bi istraga trebala otkriti. Ali riječ je o čovjeku koji je osmišljavao patente, ima visoko obrazovanje, ima posao. Nije pogodan da bude izmanipuliran od drugih ili, pak, od službi.

Kako je s oružjem ušao, je li imao pomoć, ili je ranije ušao i ostavio oružje, sve su pitanja koja istraga treba pokazati. Cvrtila dodaje da je sve skupa suludo jer je deset agenata bilo ispred dvorane te je čudno da je mislio kako može proći takvo osiguranje. Ovo, kaže, može izgledat kao namješteni pokušaj ubojstva radi dizanja rejtinga Trumpu. 'To će se vidjeti. Ako dobije kaznu od 30 godina zavora onda je upitno, a ako ga oslobode, onda je definitivno namješteno' zaključuje Cvrtila.