Sigurnosni alarm u SAD-u: Novi incident otvara dva ozbiljna pitanja

'Ne mogu zamisliti opasniji posao', rekao je američki predsjednik Donald Trump novinarima samo nekoliko sati nakon što se ponovno našao u središtu ozbiljnog sigurnosnog incidenta u hotelu Washington Hilton. Iako ga štiti čitava vojska agenata Tajne službe, najnoviji događaji pokazuju da zaštita predsjednika Sjedinjenih Država nije nimalo jednostavan zadatak. Dok stručnjaci ispituju nevjerojatne propuste u osiguranju, Trump hvali hrabrost agenata koji su ga evakuirali s pozornice i najavljuje izgradnju 'utvrde' u Bijeloj kući. Je li ovo bio treći pokušaj atentata u manje od dvije godine i kako je napadač naoružan ušao među uzvanike?

Pucnjava je izbila tijekom večere Udruge dopisnika Bijele kuće u hotelu Washington Hilton u glavnom gradu SAD-a, kada je slavlje prekinuto rafalima. Okolnosti i motivi napada još nisu potpuno razjašnjeni, no sve više pitanja postavlja se o tome kako se napadač uspio naoružan toliko približiti predsjedniku i je li ovo treći pokušaj atentata u manje od dvije godine. Vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je da policija istražuje kako je osumnjičenik unio vatreno oružje u mjesto gdje se u subotu održala Večera dopisnika Bijele kuće. Osumnjičeni, 31-godišnji Cole Tomas Allen, bio je gost hotela koji je unatoč prisutnosti najviših državnih dužnosnika normalno radio. Prema navodima policije, Cole je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i više noževa, piše BBC. Snimke nadzornih kamera, koje je Trump objavio na društvenim mrežama, prikazuju kako napadač juri kroz kontrolnu točku Tajne službe na katu iznad glavne dvorane. Nakon toga dolazi do razmjene vatre s policijom, koja ga je na kraju svladala.

Osumnjičenik - koji je pritvoren u subotu navečer nakon pucnjave koja je potresla zakonodavce, dužnosnike administracije i novinare - ne surađuje s policijom, rekao je Blanche. Ni predsjednik Donald Trump ni bilo koji drugi sudionik večere nisu ozlijeđeni tijekom pucnjave, iako je agent Tajne službe bio hospitaliziran. Trump je u subotu navečer rekao da je policajca 'spasila činjenica da je nosio očito vrlo dobru pancirku' te da se 'odlično osjećao' u trenutku posljednjeg razgovora predsjednika s njim. Glasnogovornik američke tajne službe Anthony Guglielmi potvrdio je u nedjeljnoj jutarnjoj izjavi da je policajac otpušten iz bolnice i da je njegov balistički prsluk pomogao u 'izbjegavanju potencijalne tragedije' tijekom pucnjave. CNN-ov novinar Wolf Blitzer izjavio je da je vidio kako napadač ispaljuje više hitaca iz 'vrlo, vrlo ozbiljnog' oružja. Predsjednik je kasnije objavio fotografiju na kojoj se vidi muškarac bez majice, svezanih ruku, okružen agentima Tajne službe. Todd Blanche rekao je za NBC News da se čini kako je meta napada bila administracija, 'a vjerojatno i predsjednik'. 'Još uvijek pokušavamo shvatiti sigurnosne protokole koji su doveli do toga da je mogao imati vatreno oružje u tom hotelu', rekao je Blanche u nedjelju ujutro tijekom intervjua za CBS-ovu emisiju 'Face the Nation'. Govoreći u ABC-jevoj emisiji 'This Week', Blanche je rekao da očekuje da će više informacija o vatrenom oružju osumnjičenika biti dostupno 'u nadolazećim danima'. Sigurnost hotela pod oštrim kritikama Incident je otvorio ozbiljna pitanja o sigurnosnim protokolima na samoj lokaciji. Iako su ceste oko hotela bile zatvorene satima, svjedoci tvrde da kontrole unutar objekta nisu bile dovoljno stroge. Rekao je to BBC-jev dopisnik Gary O’Donoghue koji je bio na večeri. 'Čovjek na ulazu samo je letimično pogledao moju ulaznicu s udaljenosti od gotovo dva metra', naveo je. Bivši britanski veleposlanik u Washingtonu Kim Darroch, koji je ranije prisustvovao sličnim događajima, bio je još izravniji. 'Ako ste bili u hotelu kao gost i imali loše namjere, trebali ste proći samo jednu sigurnosnu prepreku i već ste u dvorani', rekao je za BBC. Trump je nakon incidenta izjavio da Washington Hilton 'nije osobito sigurna zgrada', dodajući da događaj pokazuje koliko je važna izgradnja nove dvorane u Bijeloj kući. 'Bit će veća i puno sigurnija - otporna na dronove i s neprobojnim staklom. Trebamo tu dvoranu', rekao je.

+20 Drama u Washingtonu, Trump i Melania evakuirani Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL