NAKON PUCNJAVE

Trump: 'Do ovoga ne bi došlo da smo izgradili veliku, sigurnu dvoranu'

L. Š.

26.04.2026 u 16:03

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Američki predsjednik Donald Trump u objavi na Truth Socialu osvrnuo se na pucnjavu na gala večeri. Rekao je da je taj incident razlog zbog kojeg se, prema njegovim riječima, već dugo traži izgradnja velike i sigurne dvorane na prostoru Bijele kuće

Trump je u objavi napisao:

'Ono što se dogodilo sinoć upravo je razlog zašto su naša velika vojska, Tajna služba, policija i, iz različitih razloga, svaki predsjednik u posljednjih 150 godina, ZAHTIJEVALI da se velika, sigurna i zaštićena dvorana izgradi NA PROSTORU BIJELE KUĆE. Ovaj događaj se nikada ne bi dogodio s vojno strogo povjerljivom dvoranom koja se trenutačno gradi u Bijeloj kući. Ne može se izgraditi dovoljno brzo! Osim što je lijepa, opremljena je svakom sigurnosnom značajkom najviše razine koje postoje- Uz to nema prostorija iznad u kojima bi se mogle nalaziti neosigurane osobe koje bi mogle prodrijeti unutra i nalazi se unutar ograda najsigurnije zgrade na svijetu, Bijele kuće.

Ta smiješna tužba vezana uz dvoranu, koju je podnijela žena koja šeće psa, a koja nema apsolutno nikakvu pravnu osnovu za takvu tužbu, mora se odmah odbaciti. Ništa ne smije biti dopušteno da ometa njezinu izgradnju, koja se odvija unutar budžeta i znatno ispred plana!!! Hvala vam na pažnji o ovom pitanju. Predsjednik DONALD J. TRUMP'

