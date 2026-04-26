Trump: 'Do ovoga ne bi došlo da smo izgradili veliku, sigurnu dvoranu'

Trump je u objavi napisao:

'Ono što se dogodilo sinoć upravo je razlog zašto su naša velika vojska, Tajna služba, policija i, iz različitih razloga, svaki predsjednik u posljednjih 150 godina, ZAHTIJEVALI da se velika, sigurna i zaštićena dvorana izgradi NA PROSTORU BIJELE KUĆE. Ovaj događaj se nikada ne bi dogodio s vojno strogo povjerljivom dvoranom koja se trenutačno gradi u Bijeloj kući. Ne može se izgraditi dovoljno brzo! Osim što je lijepa, opremljena je svakom sigurnosnom značajkom najviše razine koje postoje- Uz to nema prostorija iznad u kojima bi se mogle nalaziti neosigurane osobe koje bi mogle prodrijeti unutra i nalazi se unutar ograda najsigurnije zgrade na svijetu, Bijele kuće.

Ta smiješna tužba vezana uz dvoranu, koju je podnijela žena koja šeće psa, a koja nema apsolutno nikakvu pravnu osnovu za takvu tužbu, mora se odmah odbaciti. Ništa ne smije biti dopušteno da ometa njezinu izgradnju, koja se odvija unutar budžeta i znatno ispred plana!!! Hvala vam na pažnji o ovom pitanju. Predsjednik DONALD J. TRUMP'