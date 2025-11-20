Trinaest osoba dobilo liječničku pomoć zbog udisanja dima požara na samitu COP30

"Ranije danas izbio je požar u Plavoj zoni mjesta održavanja COP30 u Belému. Vatrogasna postrojba i sigurnosni službenici UN-a brzo su reagirali, a požar je stavljen pod kontrolu za otprilike šest minuta. Ljudi su sigurno evakuirani", navodi se u priopćenju.

"Trinaest osoba dobilo je pomoć na licu mjesta zbog udisanja dima. Njihovo se stanje prati i pružena im je odgovarajuća medicinska pomoć."