Trinaest osoba dobilo liječničku pomoć zbog udisanja dima požara na samitu COP30

Trinaest osoba dobilo je liječničku pomoć zbog udisanja dima nakon izbijanja požara na mjestu održavanja COP30 u Belemu u Brazilu u četvrtak, rekli su organizatori u priopćenju
"Ranije danas izbio je požar u Plavoj zoni mjesta održavanja COP30 u Belému. Vatrogasna postrojba i sigurnosni službenici UN-a brzo su reagirali, a požar je stavljen pod kontrolu za otprilike šest minuta. Ljudi su sigurno evakuirani", navodi se u priopćenju.
"Trinaest osoba dobilo je pomoć na licu mjesta zbog udisanja dima. Njihovo se stanje prati i pružena im je odgovarajuća medicinska pomoć."
Tisuće ljudi prisustvuju razgovorima UN-a o klimi, uključujući članove delegacija iz cijelog svijeta.
Požar koji je izbio na lokaciji COP30 u Belemu je "pod kontrolom", rekao je brazilski ministar turizma Celso Sabino, dodajući da nema ozlijeđenih.
"Već je pod kontrolom, vatrogasci iz savezne države Para su na mjestu događaja", rekao je ministar brazilskoj televiziji, nekoliko minuta nakon evakuacije mjesta održavanja međunarodne klimatske konferencije koja bi trebala završiti u petak.
Uzrok požara se istražuje.