Devet zemalja traži dodatne poreze za luksuzne letove

Koalicija devet zemalja, uključujući Francusku i Španjolsku, vodi kampanju na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama (COP30) u Brazilu za uvođenje dodatnog poreza na zrakoplovne karte u poslovnoj klasi i na letove privatnim zrakoplovima
"Oni koji više zagađuju trebali bi više pridonositi", istaknula je španjolska veleposlanica u Brazilu, María del Mar Fernández-Palacios, u priopćenju koje je u subotu objavila koalicija pod nazivom Premium Flyers Solidarity Coalition.
U borbi protiv klimatske krize, zemlje trebaju osigurati predvidljive prihode koji pretjerano ne opterećuju obične ljude, rekla je.
Francuski veleposlanik za klimu Benoît Faraco rekao je da su solidarni porezi poput poreza na luksuzne letove u duhu Pariškog sporazuma o klimi, koji ima za cilj ublažavanje globalnog zagrijavanja.
Sve zemlje na klimatskoj konferenciji pozvane su da se pridruže toj inicijativi.
Glasnogovornik njemačkog ministra za okoliš Carstena Schneidera rekao je za Der Spiegel da novi porez vjerojatno neće biti dodatno opterećenje za ljude koji lete takvim letovima.
"Svatko tko putuje prvom klasom ili privatnim zrakoplovom, moći će platiti taj porez bez ikakvih problema", rekao je.
Međutim, njemačka vlada ovaj je tjedan odlučila smanjiti porez na zrakoplovne karte od srpnja iduće godine, što je izazvalo velike kritike klimatskih aktivista.
Letenje zrakoplovima daleko je najgori oblik putovanja kad je riječ o utjecaju na klimu.
Prema koaliciji Premium Flyers Solidarity Coalition, samo jedan posto svjetske populacije odgovoran je za više od polovice emisija stakleničkih plinova koje ispušta komercijalni zračni promet.