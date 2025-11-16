Devet zemalja traži dodatne poreze za luksuzne letove

"Oni koji više zagađuju trebali bi više pridonositi", istaknula je španjolska veleposlanica u Brazilu, María del Mar Fernández-Palacios, u priopćenju koje je u subotu objavila koalicija pod nazivom Premium Flyers Solidarity Coalition.

U borbi protiv klimatske krize, zemlje trebaju osigurati predvidljive prihode koji pretjerano ne opterećuju obične ljude, rekla je.

Francuski veleposlanik za klimu Benoît Faraco rekao je da su solidarni porezi poput poreza na luksuzne letove u duhu Pariškog sporazuma o klimi, koji ima za cilj ublažavanje globalnog zagrijavanja.