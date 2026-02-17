Sertovolo

Tri osobe poginule u eksploziji vojnog objekta u Rusiji

V. B./Hina

17.02.2026 u 19:55

Eksplozija u Sertovolu
Eksplozija u Sertovolu Izvor: Društvene mreže / Autor: screenshot
Tri su osobe poginule u utorak nakon urušavanja dijela zgrade u vojnom objektu u gradu Sertolovu u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, izjavio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko

Kanal Mash na platformi Telegram ranije je izvijestio da je došlo do eksplozije u zgradi vojne policije. Točan uzrok incidenta zasad ostaje nejasan, piše Reuters. Sertolovo se nalazi četrdesetak kilometara sjeverno od Sankt Peterburga.

Prema izvješćima ruskih medija, u incidentu je ozlijeđeno nekoliko ljudi, a eksplozija se mogla čuti s udaljenosti od nekoliko kilometara.

„Nakon raščišćavanja ruševina na mjestu urušavanja administrativne zgrade u vojnom objektu u Sertolovu pronađena su tijela triju žrtava“, napisao je Drozdenko na svom Telegram kanalu.

Najbitnije od bitnog

