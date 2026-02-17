Tri osobe poginule u eksploziji vojnog objekta u Rusiji

Kanal Mash na platformi Telegram ranije je izvijestio da je došlo do eksplozije u zgradi vojne policije. Točan uzrok incidenta zasad ostaje nejasan, piše Reuters. Sertolovo se nalazi četrdesetak kilometara sjeverno od Sankt Peterburga.

Prema izvješćima ruskih medija, u incidentu je ozlijeđeno nekoliko ljudi, a eksplozija se mogla čuti s udaljenosti od nekoliko kilometara.