Tri izraelske taokinje napokon ujedinjene sa svojim obiteljima

Naoružani borci Hamasa provezli su se južnim gradom Kan Junisom, dok su gomile ljudi oko njih slavile. Na sjeveru, koji je izbombardiran do neprepoznatljivosti, ljudi su se kretali razorenim ulicama na kojima su se nazirale samo ruševine i iskrivljeni metal.

U Tel Avivu, stotine Izraelaca okupile su se na trgu ispred sjedišta ministarstva obrane te uživo pratile prijenos iz Gaze koji je prikazivao puštanje talaca na velikom ekranu. Gomile su slavile i plakale kad su ugledale kako se tri taokinje ukrcavaju u vozilo Crvenog križa opkoljeno borcima Hamasa. Romi Gonen, Doron Steinbrecher i Emily Damari ubrzo su se ujedinile sa svojim majkama u blizini kibuca i obližnjeg festivala otkud su otete 7. listopada 2023. godine.

U okupiranoj Zapadnoj obali, autobusi su čekali oslobođene palestinske zatvorenike iz izraelskog zatvora. Među prvim oslobođenim zatvorenicima 69 je žena i 21 dječak.

Prva faza primirja u ratu između Izraela i Hamasa stupila je na snagu s tri sata zakašnjenja tijekom koja su izraelski ratni zrakoplovi i tenkovi bombardirali Gazu.

U tom posljednjem izraelskom izljevu nasilja ubijeno je 13 osoba. Izrael je okrivio Hamas zato što je zakasnio s otkrivanjem imena taoca koje će osloboditi, dok je Hamas ustvrdio da se radilo o tehničkoj pogrešci.

"Danas je oružje utihnulo u Gazi", rekao je američki predsjednik Joe Biden u svome posljednjem danu u Bijeloj kući, pozdravivši primirje koje američka diplomacija nije uspjela izvojevati više od godine dana.

"Put prema ovom sporazumu nije bio uopće lagan, bio je to dugačak put", rekao je Biden. "No došli smo do te točke danas zbog pritiska Izraela na Hamas, uz pomoć Sjedinjenih Država."

Prema sporazumu o primirju, mora doći do prekida borbi, humanitarna pomoć mora biti puštena u Gazu, a tijekom prve faze u trajanju od šest tjedana, 33 od ukupno 98 izraelskih i stranih taoca moraju biti pušteni u zamjenu za Palestince u izraelskim zatvorima.

Trumpov savjetnik: Hamas nikada neće vladati Gazom

Nema razrađenog plana tko će vladati Gazom nakon rata, a još manje tko će je ponovno sagraditi. Bilo kakav povratak Hamasove vladavine u Gazi bit će test predanosti primirju s Izraelom, koji je rekao da će nastaviti rat ako ne dođe do potpunog uklanjanja militantne skupine koja vlada enklavom od 2007. godine.

Radikalni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir dao je ostavku u vladi u nedjelju zbog prekida vatre, iako je njegova stranka rekla da neće pokušati srušiti Netanyahuovu vladu. Drugi radikal, ministar financija Bezalel Smotrich, zasad je ostao u vladi, no je rekao da će dati ostavku ako rat završi, a Hamas ne bude potpuno uništen.

Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost Mile Waltz, rekao je da ako Hamas prekrši dogovor, SAD će podržati Izrael "u onome što mora napraviti."

"Hamas nikad neće vladati Gazom. To je potpuno neprihvatljivo."

Na ulicama grada Gaze na sjeveru mogle su se vidjeti grupe ljudi kako mašu palestinskim zastavama i mobitelima snimaju prizore oko sebe.

Kamioni s gorivom i humanitarnom pomoći u dugim su redovima čekali na graničnim prijelazima satima prije nego što je primirje trebalo stupiti na snagu. Svjetski program za hranu rekao je da su počeli prelaziti granicu u nedjelju ujutro.

Prema sporazumu, u šest početnih tjedana primirja u Gazu bi svaki dan trebalo biti pušteno 600 kamiona s pomoći, među njima 50 koji će dostaviti gorivo. Pola od 600 kamiona krenut će prema sjeveru enklave, koja se suočava s gladi.

Više do 47.000 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima u kojima je Pojas Gaze pretvoren u pustoš. Gotovo cjelokupna populacija od 2.3 milijuna ljudi je bez doma. U ratu je poginulo i oko 400 izraelskih vojnika.