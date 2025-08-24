Izrael gađa periferiju grada Gaze: Ne odustaju od ofenzive

Očevici su izvijestili o cjelonoćnim eksplozijama u području Zeitouna i Shejaije, tenkovi su gađali ceste i zgrade u obližnjoj četvrti Sabra, a u sjevernom gradu Jabalia je razneseno nekoliko zgrada.

Područje Jabalije

Izraelska vojska je potvrdila da su se njezine jedinice vratile u borbu u području Jabalije kako bi se uništili Hamasovi tuneli i ojačala kontrola u tom području.

Operacija "omogućuje širenje borbene zone na dodatna područja i sprečava teroriste Hamasa da se vrate i djeluju u tom području", dodaje vojska.