Tramišak: Od 2016. u otoke uloženo 13 milijardi kuna

Saborski zastupnici u srijedu su redom hvalili Vladin prijedlog da se s 45 na 85 metara kubnih godišnje po otočaninu poveća količina subvencionirane vode, a vladajući su hvalili ulaganja u otoke s čak 13 milijardi kuna od 2016. godine

Zbrojivši sredstva uložena u otoke, Vesna Nađ (SDP) konstatirala je kako je 13 milijardi kuna veliki novac te naglasila kako unatoč tome svi otočani nemaju pristup vodovodu.

Arsen Bauk (SDP) navodi specifičnost Visa koji ima svoje izvorište, pa nema potrebe za vodu s kopna. No, način na koji dolazi do vode je skuplji, pa bi ga trebalo staviti u kategoriju otoka koji nisu spojeni na vodovod, predložio je.

Most i Domovinski pokret ne spore Vladin prijedlog, no pitaju mogu li se povlastice kakve on donosi otocima primijeniti i na druga područja u kojima su uvjeti života podjednako zahtjevni.

Povećanje količine vode koja se subvencionira neizravna je potpora otočnom turizmu, zašto takvu potporu ne bi dobili i ljudi u Slavoniji i Baranji koji se bave kontinentalnim turizmom, upitala je Vesna Vučemilović (Domovinski pokret).

Dalmatinska zagora plaća enormno visoku cijenu vode

Mostov Ante Kujundžić upozorava na enormno visoku cijenu vode u Dalmatinskoj zagori te ističe da je "čak jedna od najvećih u Hrvatskoj", a gubitak u vodoopskrbi veći od 70 posto.

Zar ruralni dio Dalmacije, koji ima standard kao otoci, ne zaslužuje jednak pristup, upitao je Kujundžić, zagovarajući samoodrživost otoka i desalinizaciju vode na njima.

Slične modele zagovara i Rada Borić (ZLB) te navodi da je desalinizacija pogotovo prihvatljiva za male otoke.

Hrvoje Zekanović (Hrvatski suverenisti) prenosi kako se 'šuška' da se povećava cijena vode na Braču jer je tamošnji vodovod ostao bez novca zbog izgradnje monumentalne zgrade čija je cijena 28 milijuna kuna. Direktor vodovoda je HDZ-ovac, kaže zastupnik i poručuje da Brač ne treba takvu zgradu.