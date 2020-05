Nestranački zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Marko Torjanac u emisiji televizije N1 'Točka na tjedan' iznio je problematiku popuštanja mjera u kulturi i otkrio kako je ova kriza dovela do najvećeeg udara na kulturu u povijesti

"Točka je prošla jer su glasali oporba i HDZ. Bandić sad želi povući tu točku iako ništa nije ostvareno osim sredstava iz 2019.", napomenuo je Torjanac dodajući da programi u kulturi ove godine u Gradu Zagrebu ne postoje:

"Program u kulturi ove godine ne postoji u Zagrebu, to je intencija Bandića, uveo je privremenu zabranu isplate do 25. svibnja, a dok to traje, kani donijeti zaključak koji će onemogućiti kulturi da dobije sredstva za programe. To je najveći udar na kulturu koji je ikad itko učinio, nikad u povijesti se nije dogodilo da kultura u Zagrebu nije dobila sredstva, pogotovo jer je riječ o 0,5% gradskog proračuna."