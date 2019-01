Tony Blair poziva na novi referendum o Brexitu

Bivši britanski premijer Tony Blair u četvrtak je rekao da bi Velika Britanija trebala održati drugi referendum kako bi 'zaključila' kaotični proces Brexita i vjeruje da su izgledi za održavanje takvog izjašnjavanja veći od 50 posto

Ostalo je samo nešto više od devet tjedana do službenog izlaska Velike Britanije iz Europske unije, no još ne postoji prihvaćeni dogovor o uvjetima razvoda i budućim odnosima. Britanski parlament prošli je tjedan s 432 glasova 'protiv' i 202 'za' odbacio sporazum koji je premijerka Theresa May postigla s Bruxellesom.

'Mislim da bi još jedan referendum zaključio stvar. Ljudi poput mene prihvatit će ako birači ponovno izaberu izlazak, da je to to', kazao je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu taj bivši čelnik laburista koji se protivi izlasku iz EU-a.