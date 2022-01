Tomašević: Povrijedili smo zakon koji ne postoji, vodili smo se kasnijim zakonom

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u petak kako su imenovanjem članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga "povrijedili zakon koji više ne postoji" te smatra kako nisu pogriješili time što su se vodili Zakonom o lokalnoj samoupravi

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ustvrdilo je u petak da su Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet prekršili Zakon o sprečavanju sukoba interesa imenovanjem članova Uprave i Nadzornog odbora Holdinga jer su imenovanja donesena bez prethodnog prijedloga zagrebačke Gradske skupštine. No, prema novom Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, za takvu povredu više nije predviđena nikakva sankcija.

Dodao je kako se iz toga vidi da i sama odluka Povjerenstva nije bila jednoglasna.

"Neću sada davati komentare, ali što se nas tiče, mislim da nismo ništa pogriješili i da smo se vodili Zakonom o lokalnoj samoupravi koji je kasniji i poseban zakon u odnosu na članak koji je i tada Povjerenstvu bio sporan. Zato su tražili da ga Sabor promijeni, što je u međuvremenu i učinjeno", pojasnio je gradonačelnik.

Jagićev tvit je potpuno neprimjeren

Vezano za savjetnika stranke Možemo Josipa Jagića koji je na Twitteru komentirao tvit kako "nitko nije poubijao više katoličkih svećenika od Hrvata ljevičara" napisavši, kaže, ironično "dobra stara vremena". Nakon toga je naišao na osudu javnosti, a Tomašević je rekao kako je s njime razgovarao.

"On je i sam rekao da je taj tvit bio neprimjeren, ispričao se radi toga. I ja isto smatram da je taj tvit bio potpuno neprimjeren. Mogu samo reći isto kao i on, a to je da je bilo kakva sumnja, poziv, odobravanje nasilja ili bilo što što bi se moglo tako interpretirati - potpuno neprihvatljivo", poručio je Tomašević.

Upitan hoće li u Holdingu doista biti više od 500 otkaza, gradonačelnik je odgovorio kako je brojka vezana uz višak predmet savjetovanja između Uprave i sindikata koje traje.