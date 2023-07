Tomašević o štetama od oluje: 'Razgovarali smo s Vladom, donesene su mjere'

Zahvalan je, kaže, svim radnicima koji su radili cijelu noć. Svi su tramvaji počeli normalno voziti, no u četvrtak su imali neka nova oštećenja i nove poteškoće. 'Da bismo mogli prijaviti elementarnu nepogodu, šteta mora biti veća od 30 posto gradskog proračuna što je teško. Čak i tada građani bi mogli dobiti tek pet posto iznosa, što nije adekvatno', objasnio je gradonačelnik.

'Za razliku od potresa, ova je šteta nastala po cijelom gradu , nije toliko koncentrirana u centru kao tada. Znatne su štete, Prošao sam od Podsuseda do Sesveta, od Podsljemena do Novog Zagreba i velika je šteta. Nemamo još grubu računicu', rekao je Tomašević za N1 .

Izdvojit ćemo značajna sredstva , i to nekoliko puta više nego što je bilo kod potresa. Na web stranicama imamo formulare i telefonske brojeve gdje građani mogu prijaviti štetu. Timovi će po prijavama izlazit na teren i odlučivati je li šteta izazvana nevremenom', otkrio je.

Rekao je da je bio na sastanku s Vladom i donesene su mjere . 'Država će odlukom vlade dati financijsku pomoć građanima koji imaju štetu od oluje, grad će to pratiti iz proračuna.

Bilo bi dobro da građani to naprave do 31. srpnja, no nema točnog datuma. 'Kada budemo imali tu grubu procjenu, onda ćemo razgovarati s Vladom i odvojiti iznos iz proračuna', rekao je Tomašević za N1 pa napomenuo:

'Ključno je da građani zaštite imovinu od daljnjih padalina, a to mogu preko upravitelja koji onda angažiraju privatne firme. Pitanje je koliko je tih firmi, i tu bi moglo dolazit do uskih grla. Razgovarali smo i o tome s Vladom, da se bar naprave hitne intervencije. Imamo dvije škole koje su u potpunosti ostale bez krova'.