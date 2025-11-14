Tomašević o školi u Dragonošcu: 'Građevinska dozvola za nekoliko dana'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u petak da su za izgradnju osmogodišnje škole u Donjem Dragonošcu, što je novi projekt u odnosu na prvotno planiranu četverogodišnju školu, dobivena sva potrebna odobrenja, a idućih dana očekuje se dobivanje građevinske dozvole.

"Prvotno je na tom području trebala biti četverogodišnja škola za koju je bio gotov projekt, ali lokalna zajednica je tražila osmogodišnju školu i mi smo na to pristali", rekao je Tomašević nakon dodjele nagrade „Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost“. Dodao je kako je to je skuplja investicija, ali uključuje školu i ambulantu, što će značajno unaprijediti kvalitetu života u tom dijelu grada. Roditelji učenika jutros su mirno prosvjedovali i bojkotirali nastavu ispred stare škole, ističući da Grad mjesecima nije ispunio obećanja niti pokrenuo postupak izdavanja dozvole za gradnju nove škole. Učenici Područne škole Dragonožec već šestu godinu pohađaju nastavu u prostorima lokalnog DVD-a, koje ocjenjuju neadekvatnima i bez osnovnih uvjeta, uključujući sportsku dvoranu.

Škola gotova do školske godine 2027./2028 Gradonačelnik je objasnio da je postupak izdavanja građevinske dozvole zahtjevan jer uključuje pribavljanje suglasnosti od javnopravnih tijela. "Sve suglasnosti su sada dobivene i u sljedećih nekoliko dana očekujemo izdavanje građevinske dozvole. Nama je u interesu da se što prije krene s radovima", dodao je Tomašević. Također napomenuo da će, uz školu, objekt sadržavati i druge sadržaje važne za lokalnu zajednicu te da će grad kontrolirati i nadzirati izvođenje radova. "Plan je da škola bude spremna za novu školsku godinu 2027./2028.", rekao je gradonačelnik.