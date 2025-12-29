Stigao odgovor na najavu Thompsonovih prijava: 'Svatko tko smatra...'

Odvjetnik Andro Marijanović otkrio je da će Tomislava Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert Marka Perkovića Thompsona kazneno prijaviti USKOK-u. Riječ je o tzv. "zabranjenom" koncertu koji je trebao biti održan u nedjelju, ali za njega nikad nije dobivena dozvola.

"Kaznene prijave odavno su spremne, ali na neki način čekali smo da gradonačelnik Zagreba i direktor Arena dovrše kazneno djelo, što su nesporno učinili jučer. Vjerojatno će tijekom dana prijave biti predane nadležnom tijelu", pojasnio je odvjetnik za RTL Danas.

"Sadržaj je jako jednostavan - gradonačelnik Tomašević iz svog osobnog interesa postupao je na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog proračuna. Isključivo da bi se dopao svojem političkom tijelu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zato je jučer Arena Zagreb bila prazna, umjesto da bude u zakupu i ostvari određeni prihod gradskog proračuna", otkrio je odvjetnik Marijanović dodavši da će tužbu pratiti imovinsko-pravni zahtjev protiv Tomaševića i Šarića, i "oni će osobnom imovinom odgovarati za štetu koju su prouzročili Gradu Zagrebu i društvu Infinite Show".