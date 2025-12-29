Stigao odgovor na najavu Thompsonovih prijava: 'Svatko tko smatra...'

Nakon što je odvjetnik Marka Perkovića Thompsona, Andro Marijanović najavio da će zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića kazneno prijaviti USKOK-u, stigao je odgovor Grada Zagreba
Odvjetnik Andro Marijanović otkrio je da će Tomislava Tomaševića i direktora zagrebačke Arene Sretana Šarića zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert Marka Perkovića Thompsona kazneno prijaviti USKOK-u. Riječ je o tzv. "zabranjenom" koncertu koji je trebao biti održan u nedjelju, ali za njega nikad nije dobivena dozvola.
"Kaznene prijave odavno su spremne, ali na neki način čekali smo da gradonačelnik Zagreba i direktor Arena dovrše kazneno djelo, što su nesporno učinili jučer. Vjerojatno će tijekom dana prijave biti predane nadležnom tijelu", pojasnio je odvjetnik za RTL Danas.
"Sadržaj je jako jednostavan - gradonačelnik Tomašević iz svog osobnog interesa postupao je na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog proračuna. Isključivo da bi se dopao svojem političkom tijelu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zato je jučer Arena Zagreb bila prazna, umjesto da bude u zakupu i ostvari određeni prihod gradskog proračuna", otkrio je odvjetnik Marijanović dodavši da će tužbu pratiti imovinsko-pravni zahtjev protiv Tomaševića i Šarića, i "oni će osobnom imovinom odgovarati za štetu koju su prouzročili Gradu Zagrebu i društvu Infinite Show".
Odgovor Grada Zagreba
Nije trebalo dugo da iz Grada Zagreba stigne odgovor na najavu odvjetnika Marijanovića.
"Kao što je gradonačelnik već više puta komunicirao, svatko onaj tko smatra da mu je neko pravo narušeno, ima na raspolaganju pravne instrumente, u skladu sa zakonima i procedurama u demokratskom društvu", odgovorili su za RTL Danas iz Grada.
Podsjetimo, Tomašević je reagirao i na poruku koju mu je s pozornice zagrebačke Arene uputio Marko Perković Thompson.
"Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba. Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske", poručio je Tomašević.