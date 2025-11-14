Roditelji opet bojkotirali nastavu, čekaju obnovu nakon potresa, zagrebačka vlast uskoro očekuje dozvole

Juroš je potvrdio da je Grad zaprimio informaciju o novom prosvjedu roditelja te istaknuo kako razumije zabrinutost stanovnika Dragonošca, ali i poručio da postupak izgradnje škole napreduje u zadanim procedurama.

"Građani uvijek imaju pravo na prosvjed o svim pitanjima koja smatraju važnima. Drago nam je da smo dobili sva potrebna odobrenja za izdavanje građevinske dozvole za školu", rekao je, dodajući kako su gradske službe tijekom posljednjih mjeseci intenzivirale aktivnosti na pripremi projekta.

Pojasnio je da se radi o kompleksu koji obuhvaća školu i dom zdravlja, a cijeli objekt je pod konzervatorskom zaštitom, što je usporilo dio procesa.