Tomašević odgovara Thompsonu i pristašama: Ne bojim se ničega i nikoga

Razgovor je vođen u Gradskoj upravi, a dio intervjua odnosio se na događanja oko koncerta, zabranu budućih nastupa u gradskim prostorima te političke poruke koje je Thompson uputio s pozornice, nazvavši aktualnu zagrebačku vlast „sektaškom” i „jugokomunističkom” te pozvavši na njezino rušenje na izborima.

Tomašević je za Jutarnji ponovio da je pjevaču unaprijed jasno rečeno kakve će biti posljedice ako se pozdrav ZDS izgovori. „Kao prvo, ono što je jasno da je napravio, iako smo ga pozvali da to ne napravi, da je uzviknuo taj protuustavni ustaški pozdrav i to znači da neće biti njegovih koncerata na gradskim površinama i u gradskim prostorima u Zagrebu dok sam gradonačelnik.” Dodao je da je Thompson i sam rekao da će to učiniti te da su posljedice bile poznate svima.

Grad je, ističe, poštovao ugovor za prvi koncert, ali je bilo jasno da novih termina neće biti ako se 27. prosinca izgovori sporni pozdrav. „U tom smislu je sve jasno”, rekao je, odbacujući teze da se odluka donosila naknadno ili proizvoljno.

Thompsonov tim najavio tužbe

Komentirajući najave tužbi, Tomašević kaže da je očekivao pravne korake ako Thompson smatra da su mu povrijeđena prava. „Njegov tim je najavio da će ići s tužbama. Danas sam vidio da su krenuli s tužbama.”

No, kaznena prijava mu je, kaže, iznenađenje: „Međutim, moram reći da je kaznena prijava neki novi moment.” Pritom podsjeća da Thompsonu godinama nisu dopuštani nastupi u nizu hrvatskih i europskih gradova te se pita „koliko je gradonačelnika gradova gdje mu nije dozvoljen koncert dosad kazneno prijavio”.

Na pitanje ima li Thompson političke ambicije, Tomašević podsjeća da su izbori održani prije sedam mjeseci i da su bili otvoreni i demokratski.

„Ja sam drugi put izabran od strane građana Grada Zagreba”, rekao je, naglašavajući da Zagrepčani sami biraju svoju lokalnu vlast. Ako Thompson želi u politiku, dodaje, to je njegovo pravo: može osnovati stranku ili se priključiti postojećoj, kao što je i on sam učinio 2017. godine. „Dok god imam podršku građana, ja ću raditi ovaj posao najbolje što mogu, savjesno i odgovorno”, poručio je, uz napomenu da je tako postupao i kod drugih teških odluka, bez obzira na pritiske.