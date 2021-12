Tomašević: Morali smo prekinuti začarani krug roditelja odgojitelja, mislim da je protuustavno zabraniti rad. Sad imamo novca za gradnju vrtića

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević gostovao je u Dnevniku N1 gdje je pojasnio razloge ukidanja mjere roditelj-odgojitelj i novi zagrebački proračun

Proračun Grada Zagreba za 2022. u iznosu od 15,12 milijardi kuna koji je predložio gradonačelnik Tomislav Tomašević, prihvaćen je u četvrtak na sjednici Gradske skupštine s 28 glasova za i 14 protiv, a oporba je ustvrdila da je on nerealan, nerazvojni te nedovoljno transparentan. Jedva od glavnih tema bila je mjera roditelj odgojitelj. O svemu tome Tomislav Tomašević govorio je u Dnevniku N1. “Do pola četiri je trajala sjednica, to nije toliko neuobičajeno, ali ono što je, je da gradonačelnik bude otpočetka do kraja, to sam uveo i tog se držim”, rekao je na početku i dodao:

“Usvojili smo proračun od 15 milijardi kuna, 5 milijardi kuna otpada na gradske ustanove, tako da je proračun u užem smislu nešto veći od 10 milijardi kuna. On je veći za oko 700 milijuna kuna ove godine, no 700 milijuna kuna više imamo dugova ove godine, isto tako imamo povećanje izdvajanja za obnovu. Kada tako gledamo proračun, napravili smo smanjenje redovnih troškova za oko 7 posto''. Kaže i da njegov proračun nije isti kao Bandićev: “Da je copy paste Bandićevog prihvatili bismo amandmane HDZ-a i MB 356 koji su nerealni. Naš proračun je realan i ti ekstra prihodi će biti iz tri izvora, jedan je Fond solidarnosti, zatim 400 milijuna kuna više od poreznih prihoda jer će biti veći BDP sljedeće godine u Zagrebu za taj iznos, treći izbor su ekstra prihodi iz prodaje imovine, prije svega udjela u APIS-u, te neka srednja zemljišta i poslovni postori koji su u vlasništvu Grada Zagreba, a koji se trenutno iznajmljuju za mali novac. Najveća razlika između našeg i Bandićevog proračuna je što on to nije planirao stvarno napraviti, samo je fiktivno pokrpana proračunska rupa.

Upitan zašto nema nijedne zamjenske kuće u obnovi od potresa rekao je: “Jer nema odluka. Nema odluka i nas to frustrira jer je Grad Zagreb imao u proračunu 80 milijuna kuna za obnovu privatnih zgrada i nećemo potrošiti niti jedan, ni milijun kuna nećemo od toga potrošiti za obnovu ove godine. Znate vrlo dobro da odluke o obnovi donosi Ministarstvo, odobrava ih Fond, mi kao grad moramo sufinancirati obnovu privatnih zgrada s 25 posto što smo osigurali, napravili smo sve što smo mogli da pomognemo insitucijama, ali na kraju odluku donosi ministarstvo”. Što se mjere roditelj-odgojitelj tiče i njenog ukidanja tiče, kometirao je: “Smatram da nismo ništa suprotno napravili onome što smo govorili u kampanji, doista smanjuje se naknada, no omogućuje se onima koji imaju status da mogu djecu upisivati u vrtiće i zapošljavati se. To je revizija mjere. Što se tiče prijave novih korisnika to smo jasno govorili da ćemo odmah zaustaviti''.