Tomašević i ministri čistili smeće na jezeru u zagrebačkoj Dubravi

Akcija je održana u Donjoj Dubravi, jezero Sopnica, a organizirali su je Večernji list, udruge Zelene i plave Sesvete i Zelena i plava Dubrava, Čisteći medvjedići te Ronilački klub AdriatiCro Zagreb, u sklopu projekta Rezolucija Zemlja kojim se petu godinu diljem Hrvatske čiste divlja odlagališta, ove godine pod nazivom "NO time to WASTE".

U akciju su se uključile i Hrvatske šume donacijom 20 stabala graba koja su posađena kod jezera Sopnica.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je novinarima kako je lijepo i plemenito da veliki broj volontera sudjeluje u akcijama čišćenja ilegalno odloženog otpada, ali je i šteta što neki građani moraju popravljati za nesavjesnim građanima.

"Mislim da se trebaju podići zakonske kazne za ilegalno odlaganje otpada, a posebice kad to rade organizirano određene firme s puno većim količinama, industrijskim otpadom i slično", poručio je Tomašević.

Za Zagreb je rekao da je sada na 45 posto odvajanja otpada, a kada je prije pet godina preuzeo upravljanje Gradom bio je na 28 posto. Također je istaknuo da, što se tiče proizvodnje količine otpada po stanovniku, građani Zagreba proizvode manje otpada godišnje ukupno od prosjeka Hrvatske.

Najavio je daljnje aktivnosti za povećanje odvajanja otpada i smanjenje količina otpada, te pozvao je građane da na Dan planeta Zemlje, 22. travnja dođu u Sesvete, na Trg Dragutina Domjanića, gdje će biti akcija besplatnih krojačkih popravaka, popravaka kućanskih aparata, bicikala, nakita i drugog.

Obavljat će ih obrtnici uz suorganizaciju Grada, rekao je Tomašević te pozvao građane da umjesto da odbace stvari, da ih poprave i ponovno koriste.

Najavio je i da će Grad nastaviti sa sadnjom velikog broja stabala, podsjetivši da su taj broj učetverostručili, godišnje sade oko 2000 stabala.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je da su ovakve akcije važne jer potiču svijest u lokalnim zajednicama o skrbi za prirodu i okoliš.

Istaknula je da se u Hrvatskoj otkriva veliki broj divljih odlagališta najvećim dijelom zbog rada institucija koje su zadužene za njihovo otkrivanje. Isto tako, dodala je, Ministarstvo u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te brojnim udrugama obavlja niz aktivnosti na sprečavanju i saniranju odlagališta.

Otkrila je i da se pripremaju izmjene Zakona o gospodarenju otpadom kako bi se dodatno pojačala prevencija i osigurala dodatna sredstva za sanaciju ilegalnih odlagališta.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da već godinama sudjeluje u akcijama čišćenja. Važno je, kaže, da vodimo brigu o čistom okolišu i pridonosimo osvješćivanju.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, koji je također sudjelovao u akciji čišćenja, rekao je da je projekt Rezolucija Zemlja jedan u nizu projekata koje potiču.

Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić podsjetio je da su prije tri godine u New Yorku za taj svoj projekt osvojili takozvani "svjetski medijski Oscar". "Zadatak je medija promocija zdravog života, promocija onoga što želimo ostaviti našim nasljednicima", poručio je.