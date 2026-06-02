Dario Zurovec se obrušio na Tomaševića: 'Znam zašto me zove žetončićem'

Gradonačelnik Svete Nedelje prozvao je svog zagrebačkog kolegu zbog afere u Vodoopskrbi i odvodnji zbog koje su obustavljeni projekti izgradnje vodovoda i kanalizacije u njegovom gradu

Gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, opširno je kritizirao svog zagrebačkog kolegu Tomislava Tomaševića zamjerivši mu afere u Vodoopskrbi i odvodnji zbog kojih, kako kaže, ne mogu biti provedeni projekti vodoopskrbe i kanalizacije u njegovu gradu. Zamjerio mu je i brojne kulturne projekte koje je financirao, ali i to što ga naziva "žetončićem". "Na posljednjoj sjednici Gradske skupštine Zagreba, usred dva aktivna predmeta USKOK-a koja tresu gradsku vlast, gradonačelnik Tomašević je pronašao vremena za mene. Nazvao me 'žetončićem' i objasnio da bez mene ne postoji klub zastupnice Selak Raspudić. Lakše je govoriti o meni nego o tome što se događa u firmama koje su pod njegovom skupštinom, s njegovim nadzornim odborima, s njegovim kadrovskim izborima” poručio je gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec. U trenutku kada su dvije ozbiljne USKOK-ove istrage usmjerene prema ustanovama i trgovačkim društvima pod ingerencijom Grada Zagreba, građani imaju pravo očekivati odgovore na pitanja o odgovornosti, upravljanju i posljedicama koje takvi događaji ostavljaju na javne projekte i svakodnevni život, ustvrdio je. 'Prošlog tjedna USKOK je ušao u ViO – Vodoopskrbu i odvodnju, tvrtku Zagrebačkog holdinga. Pokrenuti su izvidi zbog sumnje na namješteni višemilijunski natječaj. Direktor je podnio ostavku. Tjedan dana ranije ravnatelj Hipodroma, kojeg je Tomašević javno branio čak i kad je optužnica već bila podignuta, nagodio se s USKOK-om. Skoro dvije i pol godine zatvora. Više od 450.000 eura koje mora vratiti, od ukupno 1,8 milijuna eura izvučenih iz gradske blagajne” ističe gradonačelnik Dario Zurovec.

Utjecaj na građane izvan Zagreba Ovo nisu izolirani događaji. Riječ je o ljudima koji su obnašali odgovorne funkcije unutar sustava kojim upravlja gradska vlast. Upravo zato politička odgovornost ne može biti preusmjerena na političke protivnike niti zamijenjena osobnim etiketiranjem. Posebno zabrinjava činjenica da posljedice ovakvog stanja danas osjećaju i građani izvan Zagreba, upozorio je. "Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. upravlja vodovodom i odvodnjom i na području Svete Nedelje. Grad Sveta Nedjelja osigurao je financijska sredstva za projekte. Međutim, sve je trenutačno zaustavljeno, jer je USKOK iz Vodoopskrbe i odvodnje izuzeo dokumentaciju. To je njihov neslužbeni odgovor. Posljedice su jasne: projekti koje su građani Svete Nedelje financirali vlastitim sredstvima danas stoje zbog problema nastalih unutar sustava kojima upravlja Grad Zagreb. Godinama upozoravamo na sporost i neefikasnost pojedinih gradskih službi i poduzeća. Nakon pet godina upravljanja više nema prostora za izgovore o naslijeđenom stanju ili vremenu potrebnom za prilagodbu. Građani s pravom očekuju rezultate, a ne objašnjenja” naglašava gradonačelnik Dario Zurovec. Dok pojedini infrastrukturni projekti kasne ili stoje, brojni stanovnici zagrebačkog prstena i dalje čekaju osnovnu komunalnu infrastrukturu. Upravo zato smatra da prioritet gradske vlasti treba biti rješavanje konkretnih problema građana. Gradonačelnik Dario Zurovec osvrnuo se i na sustav vrijednosti. "Grad Zagreb je iz proračuna financirao projekt udruge AKC Attack. Jedan od rezultata tog projekta bio je video spot u kojem mladi rejver ležerno objašnjava kako pronaći 'pouzdan izvor' odnosno dilera, odrediti 'pravilnu dozu' i 'odgovorno' se drogirati na partyu. Video je kratko kružio mrežama, izazvao buru i nestao. Projekt je s 5500 eura financirao Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.