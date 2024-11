'To oružje imaju još samo tri države u Europi, ali Srbija u odnosu na Hrvatsku i dalje ima jednu prednost'

"To će napraviti razliku u sposobnostima naše raketne obrane. To su sustavi dalekog dometa, vrlo precizni. Hrvatska je četvrta europska zemlja koja će imati taj najmoderniji sustav", kazao je Božinović, piše Danas.hr. Dodao je da to potvrđuje kakvo povjerenje uživaju Hrvatska i njezine oružane snage među saveznicima, pogotovo SAD-om, a da je namjena HIMARS-a prije svega odvratiti potencijalnog agresora na Hrvatsku.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić potvrđuje da će ovaj moćni raketni sustav prije svega imati ulogu slanja poruke "ne dirajte nas" i komentirao koji su čak ekonomski razlozi zašto je dobra odluka da Hrvatska ojača svoju obrambenu i ratnu sposobnost čak u pogledu ekonomije i demografije.

"Iako nisam stručnjak za oružje, očigledno se radi o oružju koje se u modernom ratovanju pokazalo kao ‘GameChanger‘, oružje koje mijenja pravila igre na bojnom polju. Nema sumnje da se radi o vrhunskoj tehnologiji, nečemu najboljem u tom segmentu artiljerijskog raketnog sustava.