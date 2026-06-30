slanje vojnika u pariz

Tko je u pravu – Milanović ili Plenković? Evo što kaže ustavna stručnjakinja

I.J.

30.06.2026 u 13:39

Andrej Plenković i Zoran Milanović
Andrej Plenković i Zoran Milanović Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
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U raspravu o odlasku pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Pariz uključila se profesorica ustavnog prava Sanja Barić te je na Facebooku ustvrdila da je u ovom slučaju ustavnopravna situacija jasna i da Vlada Republike Hrvatske ima čvrste pravne temelje za svoju odluku

U objavi na društvenim mrežama Barić je pojasnila da Ustav Republike Hrvatske u članku 7. uređuje vojno djelovanje, vojne vježbe, obuku i humanitarne aktivnosti te propisuje ovlasti predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i Vlade. Međutim naglašava da počasno-ceremonijalno djelovanje Oružanih snaga ne spada u te kategorije.

Prema njezinu tumačenju, sudjelovanje vojnika na svečanom mimohodu jasno je regulirano Zakonom o obrani, a on za takve aktivnosti predviđa nadležnost Ministarstva obrane.

'Ustavnopravno je Vlada RH u pravu i tko sumnja u ustavnost zakona, može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti, a ne odbiti poštivati zakon koji je na snazi', poručila je Barić, dodajući da u spornoj odredbi Zakona o obrani ne vidi nikakvu ustavnopravnu dvojbu.

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Profesorica se osvrnula i na položaj predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga. Istaknula je da se te ovlasti prvenstveno odnose na ratne okolnosti, vojne operacije i situacije koje se tiču neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, no u mirnodopskim uvjetima predsjednikove ovlasti znatno su uže i uređene zakonom.

'Ovo nije primjer uzurpacije ovlasti od strane Vlade u odnosu na predsjednika Republike, već primjer nečeg drugog – političkog i neprimjerenog. Zakone treba poštivati, a Oružane snage ne uvlačiti u političke sukobe', zaključila je.

Sanja Barić
Sanja Barić Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL

Njezina objava dolazi nakon što je ministar obrane Ivan Anušić potvrdio da je potpisao odluku o odlasku pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Pariz te ju je uputio načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu na provedbu. Anušić je poručio da očekuje poštivanje zakona i naglasio da Oružane snage 'nisu ničiji poligon za iživljavanje' te da 'nema mjesta za politizaciju i politikantstvo'.

Ivan Anušić odgovorio Milanoviću Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL

S druge strane, predsjednik Zoran Milanović ustvrdio je da se načelniku Glavnog stožera navodno prijetilo smjenom i umirovljenjem te je poručio da se Kundida 'neće šutati' i tjerati s dužnosti. Ocijenio je da ovaj spor više nije samo pitanje vojnog mimohoda u Parizu, već šireg političkog konteksta.

Premijer Andrej Plenković ponovno je naglasio da su protokolarno-ceremonijalne aktivnosti Hrvatske vojske u nadležnosti ministra obrane te da očekuje od načelnika Glavnog stožera da provede zakonitu odluku Ministarstva obrane.

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