Tko je u pravu – Milanović ili Plenković? Evo što kaže ustavna stručnjakinja

U raspravu o odlasku pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Pariz uključila se profesorica ustavnog prava Sanja Barić te je na Facebooku ustvrdila da je u ovom slučaju ustavnopravna situacija jasna i da Vlada Republike Hrvatske ima čvrste pravne temelje za svoju odluku

U objavi na društvenim mrežama Barić je pojasnila da Ustav Republike Hrvatske u članku 7. uređuje vojno djelovanje, vojne vježbe, obuku i humanitarne aktivnosti te propisuje ovlasti predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i Vlade. Međutim naglašava da počasno-ceremonijalno djelovanje Oružanih snaga ne spada u te kategorije. Prema njezinu tumačenju, sudjelovanje vojnika na svečanom mimohodu jasno je regulirano Zakonom o obrani, a on za takve aktivnosti predviđa nadležnost Ministarstva obrane.

'Ustavnopravno je Vlada RH u pravu i tko sumnja u ustavnost zakona, može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti, a ne odbiti poštivati zakon koji je na snazi', poručila je Barić, dodajući da u spornoj odredbi Zakona o obrani ne vidi nikakvu ustavnopravnu dvojbu.

Profesorica se osvrnula i na položaj predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga. Istaknula je da se te ovlasti prvenstveno odnose na ratne okolnosti, vojne operacije i situacije koje se tiču neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, no u mirnodopskim uvjetima predsjednikove ovlasti znatno su uže i uređene zakonom. 'Ovo nije primjer uzurpacije ovlasti od strane Vlade u odnosu na predsjednika Republike, već primjer nečeg drugog – političkog i neprimjerenog. Zakone treba poštivati, a Oružane snage ne uvlačiti u političke sukobe', zaključila je.

Njezina objava dolazi nakon što je ministar obrane Ivan Anušić potvrdio da je potpisao odluku o odlasku pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Pariz te ju je uputio načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu na provedbu. Anušić je poručio da očekuje poštivanje zakona i naglasio da Oružane snage 'nisu ničiji poligon za iživljavanje' te da 'nema mjesta za politizaciju i politikantstvo'.