Tko je saboter Sjevernog toka? Vrte se brojne teorije, a nekima je u interesu da plinovod više nikad ne proradi

Teza o "sabotaži" kao uzročniku spektakularnog istjecanja goriva na plinovodima Sjeverni tok sve se više nameće, kao i hipoteza da je tako složenu, ali ne i neizvedivu operaciju mogla izvršiti sposobna vojska, a takvih u regiji ne nedostaje

Nekadašnji Sovjetski Savez običavao je razmještati svoje podmornice koje su bile posebno modificirane za izvođenje diverzija na morskom dnu, objavio je neovisni pomorski analitičar H.I. Sutton na Twitteru, ali te su podmornice izvan aktivne službe. Od 2004. baltičke zemlje su u NATO-u no curenja su se dogodila u međunarodnim teritorijalnim vodama u kojima svatko može ploviti.

"Danas, ruska mornarica posjeduje najveću flotu špijunskih podmornica u svijetu. Baza im je na Arktiku. One bi bile sposobne oštetiti plinovod u Baltiku", tvrdi H.I. Sutton no i on sam takvu je hipotezu u utorak ocijenio "malo vjerojatnom".

Složena sabotaža

Za takvu je operaciju potrebno intervenirati na dubini od 70 metara. "To je teško. Oštetiti dva plinovoda u podmorju obiman je posao, dakle moguće je da iza toga stoji država", kaže Lion Hirth, profesor na Hertie School u Berlinu i prešutno odbacuje hipotezu da je riječ o terorističkom činu.

No kompetentna vojska zna kako to učiniti. Zona je "savršeno zgodna za džepne podmornice", tumači visoki francuski vojni stručnjak. Objašnjava da su to mogli izvesti borbeni ronioci uvježbani za polaganje eksploziva, ili su se koristili podmorničkim dronom.

"Dron kreće s podmornice koja se može nalaziti više nautičkih milja udaljena od mete. Odlaže svoju dron-minu koja se brzinom od desetak čvorova kreće do dna. Meta je nepokretna i zato to nije komplicirano".