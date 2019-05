Tko je 'najutjecajniji javni intelektualac zapadnog svijeta' koji je ukrstio koplja sa slovenskim filozofskim Elvisom

Nakon 'filozofske debate stoljeća', 'intelektualnog okršaja od svjetske važnosti', 'sudara titana u Torontu' ili pak 'neprijateljske propagande - debakla stoljeća', kako su sve mediji prezentirali nedavnu raspravu filozofa Slavoja Žižeka i psihologa Jordana Petersona, rijetki su komentatori izrijekom proglasili pobjednika. Mnogi su, svisoka, naveli da dvoboj 'politički nekorektnih' suparnika nije opravdao očekivanja, vjerno zrcaleći tek trend profitnog spektakularizma 21. stoljeća. Ipak, žešće kritike pobrao je 'trenutno najutjecajniji javni intelektualac zapadnog svijeta', kako je Petersona prošle godine okarakterizirao New York Times

U studenom 2018. Peterson je u Ljubljani promovirao svoju knjigu, uz ovacije tamošnje publike. U Hrvatsku nije došao, iako je upravo to djelo, u nakladi Verbuma, istog mjeseca proglašeno najprodavanijom knjigom Interlibera.

Žižek je ovog puta došao, dakle, još svjež od okršaja s kanadskim kliničkim psihologom, profesorom psihologije na Sveučilištu Toronto i autorom svjetskog self-help bestselera '12 pravila za život', čija popularnost zapravo reflektira, kako je to ustvrdio britanski Guardian , razinu prijezira opće populacije prema identitetskim politikama, jer 'njegov ugled svakako ne počiva na kvaliteti njegovih knjiga'.

'Na Interliberu sudjelujemo već 15 godina, ali nikada nismo doživjeli ovako velik interes za jednu knjigu kao što se to događa s bestselerom '12 pravila za život'... Razloge uspjeha ove knjige vidimo u tome što ona ljudima svih generacija i svjetonazora vrlo konkretno pomaže da preuzmu odgovornost za vlastiti život i učine ga smislenijim i boljim', obrazložili su tom prilikom iz navedene izdavačke kuće, dodajući da se radi o 'iznimno korisnoj i poticajnoj knjizi utemeljenoj na izvrsnom spoju bogate zapadne baštine, suvremene znanosti i dugogodišnjeg Petersonova iskustva u radu s ljudima'.

'Peterson nije samo idiot koji je sada javno razotkrio da se muči s osnovnom teorijom jednog od ključnih tekstova politike i filozofije, već je on vrsta idiota koja ne zna da je idiot: mnogi su ishitreno komentirali kako se čini da se nije pripremio za debatu, unatoč tome što ju je inicirao prije godinu dana. Do samog kraja debate pretvorio se u studenta, pristojno pitajući Žižeka da mu popuni rupe u znanju, umjesto da ga izazove. Pitao je, gotovo u strahu od svog oponenta, zašto se naziva marksistom umjesto žižekistom... Žižek je odolio iskušenju da odgovori 'zato što nisam kolosalno egoističan poput tebe' i strpljivo je objasnio da marksizam nije bio kult Karla Marxa, već širok sustav analize', piše Morning Star.

Političkih ambicija nije se odrekao, iako trenutno ne razmišlja o takvom angažmanu jer za to nema dovoljno potrebnih znanja. Da bi ih usvojio morao bi prestati raditi sve što danas radi, a to mu se ne isplati.

Školovao se na uglednim sveučilištima Alberta i McGill, a godinu dana proveo je u Europi, opsjednut Hladnim ratom i ovdašnjim totalitarizmima. Nakon doktorata iz kliničke psihologije u Montrealu, kao 31-godišnjak zaposlio se na katedri psihologije Sveučilišta Harvard u SAD-u kao izvanredni profesor. Pet godina kasnije vratio se u Kanadu, izborivši redovnu profesuru na Sveučilištu u Torontu te se dodatno specijalizirao za psihofarmakologiju, evolucijsku biologiju, kliničku i socijalnu psihologiju, psihologiju religije, psihologiju ideologije i politike, a njegovi interesi obuhvaćaju i mitologiju, filozofiju i književnost.

Promovira se kao stručnjak koji je pomogao mnogima u borbi s depresijom, opsesivno-kompulzivnim poremećajima, anksioznošću i sl. Uz više od 20 godina rada u kliničkoj praksi, tijekom koje je primao i do 20 pacijenata tjedno, napisao je i koautorirao više od stotinu znanstvenih akademskih radova, kao i knjigu 'Maps of Meaning'. No njegova popularnost eksplodirala je tek u posljednjih nekoliko godina, otkako je pokrenuo kanal na YouTubeu.