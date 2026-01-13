loš u anketama

Konačno poznat dan koji bi mogao značiti kraj Orbana

Viktor Orban
Viktor Orban
Mađarska će održati parlamentarne izbore 12. travnja, objavio je u utorak mađarski predsjednik Tamás Sulyok.

'Glasanje će se održati u nedjelju, 12. travnja 2026. Jedan od temelja demokracije je pravo na slobodne izbore. Potičem sve da iskoriste to pravo', objavio je Sulyok na Facebooku.

Proljetni izbori predstavljaju ozbiljnu prijetnju populističko-nacionalističkom premijeru Viktoru Orbánu koji vlada već dva desetljeća, a njegova vladavina našla se pod žestokim kritikama zbog nazadovanja u demokraciji i vladavini prava.

Anketa Politica pokazuje da mađarska oporbena stranka Tisza, koju predvodi Péter Magyar, vodi s 49 posto podrške, ispred Orbánove vladajuće stranke Fidesz s 37 posto.

Magyar žarko želi pobjedu na izborima, obećavajući jačanje neovisnosti pravosuđa, borbu protiv korupcije i pružanje biračima jasne alternative Fideszu.

Orbán je ključni remetilački faktor u EU, često se sukobljava s Bruxellesom i drugim europskim prijestolnicama oko podrške Ukrajini, pravima LGBTQ+ osoba i sankcijama Rusiji.

