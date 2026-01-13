Konačno poznat dan koji bi mogao značiti kraj Orbana

'Glasanje će se održati u nedjelju, 12. travnja 2026. Jedan od temelja demokracije je pravo na slobodne izbore. Potičem sve da iskoriste to pravo', objavio je Sulyok na Facebooku.

Proljetni izbori predstavljaju ozbiljnu prijetnju populističko-nacionalističkom premijeru Viktoru Orbánu koji vlada već dva desetljeća, a njegova vladavina našla se pod žestokim kritikama zbog nazadovanja u demokraciji i vladavini prava.