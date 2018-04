Kako je počeo trgovinski rat na našem globalnom otoku

Na američko-meksičku granicu Trump šalje vojsku. U predsjedničkoj kampanji u Meksiku vodi lijevi populist, a građani gradića Cheran izbacili su sve političke stranke. Na predsjedničkim izborima u Kostarici na pomolu pobjeda kandidata s jedinim obećanjem o zabrani istospolnih brakova. 'Crnim utorkom' francuski željezničari započeli tromjesečni štrajk zbog rezanja izdašnih radničkih prava. Otkriven Ikar, najudaljenija zvijezda ikada viđena... Zanimljivosti iz svijeta donosimo u pregledu Davorke Grenac

Zakuhalo je među dvjema najjačim ekonomijama svijeta. Prvo je SAD lupio carinu na uvoz aluminija i čelika, svima osim EU i šest drugih država, na što je Kina uzvratila carinom na uvoz 128 američkih proizvoda u vrijednosti od tri milijarde dolara. Na to je američka strana prošlog utorka zaprijetila popisom od 1300 kineskih proizvoda na koje će udariti 25 posto carine, od osiromašenog urana do cjepiva i raketnih bacača ukupne vrijednosti 50 milijardi dolara. Nekoliko sati kasnije iz Kine je stigao revanš – namjera da ocarini američku soju, automobile, svinjetinu i ostalo, također u vrijednosti od 50 milijardi. Ping-pong se nastavlja.

Pomolivši se na uskršnjoj misi na Floridi, prvi put u društvu supruge Melanije nakon ispovijedi pornozvijezde Stormy Daniels o bliskom susretu s njime 2006. na CBS-u, američki je predsjednik na Twitteru poručio kako Dreamersi (neregistrirani mladi migranti pristigli u SAD kao djeca) ne mogu sanjati o tome da će on poštivati dogovor o reguliranju njihovog statusa (DACA), a Kanadi i Meksiku priprijetio ukidanjem Sporazuma o slobodnoj trgovini Sjeverne Amerike (NAFTA).

Dok garda treba krenuti prema jugu, američke bi trupe iz Sirije mogle prema predsjednikovoj najavi krenuti kući. Neki stoga strahuju da će to Kurdima otežati konačno čišćenje graničnog područja Sirije i Iraka od 2200 preostalih boraca ISIL-a.

Frustriran činjenicom što ne može namaknuti novac za zid na granici s Meksikom, Trump je na presici prošlog utorka ustvrdio kako ga treba štititi vojskom. Sigurnosna situacija je 'jadna', kaže, te je dan kasnije službeno naručio postrojbe Nacionalne garde. Ilegalni prijelazi granice dosegli su 'kriznu točku', tvrdi on, iako podaci kazuju da su na povijesno niskoj razini.

Sa izbornih plakata u meksičkim se gradovima smiješe stotine kandidata. Svugdje ih ima osim u Cheranu, saveznoj državi Michoacan na zapadu zemlje, iz kojega su građani izbacili sve političke stranke! Kada su im došle do grla intrige i nesposobnost političara u borbi protiv narkomafije i kradljivaca drva koji su svakodnevno iz njihovih šuma izvlačili desetke kamiona trupaca uz zaštitu korumpirane policije i lokalnih političara, 2011. blokirali su grad, potjerali gradonačelnika i političke stranke te organizirali sustav samoobrane i vijeća izabranih izravno od građana da štite njihove domove, održavaju mir i osiguraju obnovu šuma devastiranih ilegalnom sječom. Inače, prema nedavnoj anketi, političke su stranke institucija kojoj se najmanje vjeruje u zemlji.

Puste stanice, prazni vlakovi i milijuni frustriranih putnika, to je prošlotjedna slika Francuskog 'crnog utorka', početka tromjesečnog štrajka željezničara protiv ukidanja izdašnih beneficija (automatsko godišnje povišenje plaća, raniji odlazak u mirovinu, 28 dana plaćenog godišnjeg, zaštita od otkaza, besplatne karte za članove obitelji), čime reformatorski raspoložen Emmanuel Macron namjerava preustrojiti drugu najjaču ekonomiju u Europi i smanjiti radnička prava u javnom sektoru. Prometni se kaos širi, ali Macron vjeruje u pobjedu.

Nakon desetina protjeranih diplomata s ruske i britanske strane, plus onih iz zemalja koje su se solidarizirale s Britancima, pa i Hrvatska, nema čvrstih dokaza da su Rusi doista kemijskim oružjem otrovali bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripala i njegovu kćer. Vladimir Putin lovi prednost, koristeći seriju zabuna i greškica ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona, pa traži poseban sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog odgovora na pismo Therese May poslano UN-u, u kojemu je tvrdila da iza napada u Salisburyju vjerojatno stoji Rusija.

Nema mira ni u IT svijetu. The New York Times prenosi izjavu Facebooka da se broj njegovih korisnika, čije je podatke konzultantska tvrtka Cambridge Analytic koristila u predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa i za referendum o Brexitu, kreće oko 87 milijuna, daleko više od prethodnih procjena. Tisuće zaposlenika Googlea pak potpisale su prosvjedno pismo protiv uloge tvrtke u američkom vojnom programu koji koristi umjetnu inteligenciju za tumačenje videozapisa i moguće korištenje pri zračnim napadima dronovima.

P. S. Blago astronomima, oni su još zagledani u zvijezde. Zahvaljujući Hubbleu, svemirskom teleskopu lansiranom u nisku Zemljinu orbitu 1990., američki stručnjaci s Kalifornijskog sveučilišta otkrili su Ikara, najudaljeniju zvijezdu dosad viđenu. Od Zemlje i njezinih kavgi Ikar je daleko devet milijardi svjetlosnih godina. Od našeg solarnog sustava stariji je 4,5 milijardi godina. Detalji o otkriću prošlog utorka objavljeni su u online magazinu Nature Astronomy.