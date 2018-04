Prosvjedi se razbuktali na sve strane, a kuha i dalje

Tragedija u sibirskom gradu Kemerovu posljedica je kronične, metastazirane korupcije. U Poljskoj marširaju protiv prijedloga zakona 'Stop pobačaju', a u Irskoj se pripremaju za svibanjski referendum o ukidanju zakona o zabrani abortusa. U Parizu prosvjedi protiv antisemitskog nasilja. Talibani u Afganistanu zgrću pare od proizvodnje pistacija. New York Times proglašava Skopje prijestolnicom kiča. U pregledu tjedna Davorke Grenac čitajte o događajima koji su obilježili protekli tjedan

'Ostao sam bez obitelji! Za to je kriv ovaj režim', vikao je šokirani prosvjednik kojemu je plamen progutao ženu i djecu.

Prošlog vikenda i tjedna prosvjednici su okupirali ulice europskih i američkih gradova. U sibirskom gradu Kemerovu spontano su se okupile tisuće revoltiranih građana zgroženih sudbinom 64 poginule osobe, među njima 41 spaljenog djeteta , žrtava stravičnog požara kao posljedice jednako stravične nebrige, ignorancije, neshvatljivog neznanja i neoprostivih propusta vlasnika objekta i službe osiguranja. Dojurivši na mjesto nesreće, predsjednik Putin je to nazvao 'kriminalnom nebrigom', a drugi 'posljedicom kronične, metastazirane korupcije'.

U samo pet tjedana od masakra 17 učenika srednje škole u Parklandu na Floridi preživjeli srednjoškolci pokrenuli su masovni nacionalni pokret za borbu za kontrolu oružja Marš za naš život , najveći protest mladih Amerikanaca od doba Vijetnamskog rata. Prošlog vikenda u Washingtonu marširalo je 800.000 ljudi , okupirane su ulice Chicaga, Los Angelesa, Philadelphije, Atlante, Bostona... Kod kuće i u ostatku svijeta ukupno je organizirano 830 demonstracija , u protestnim kolonama marširala su zvučna imena od Paula McCartneyja do Georgea Clooneyja .

Tvrda desnica nije mirovala. Na društvenim mrežama vrijeđali su učenike rječnikom do sada rezerviranim za odrasle. Uoči marša objavili su falsificiranu snimku zaštitnog lica pokreta, 18-godišnje Emme Gonzalez, kako umjesto deranja plakata s puščanom metom cijepa američki Ustav. Komentirajući vođe marša, glumac Adam Baldwin (nema veze s Alecom) na Twitteru je aludirao na Hitlerovu mladež, Fox News (inače sklon Trumpu) poručio kako ne treba nasjedati njihovim argumentima, a u komentarima na račun kubanskog podrijetla Emme Gonzalez (otac joj je kubanski izbjeglica), aktivistkinja je postala 'komunističko kukavičje jaje'.

Deseci tisuća građana odjevenih u crno prosvjedovali su diljem Poljske protiv pokušaja vladajućih konzervativaca i Katoličke crkve da nacrtom zakona 'Stop pobačaju' dodatno pooštri zakon o zabrani prekida trudnoće, ionako jedan od najrestriktivnijih u EU. Poljakinje su do sada imale pravo na abortus u slučaju opasnosti po život majke, silovanja, incesta i teških malformacija fetusa.

U Irskoj pak obrnuta slika. Dok se tamo bliži svibanjski referendum o ukidanju potpune zabrane pobačaja, pro life aktivisti preplavili su zemlju, no ima ih mnogo uvezenih izvana, pa među domaćima raste strah od uvoznog uplitanja u ishod glasanja. Do sada se pobačaj odobravao samo u slučaju opasnosti po život žene, ne i u slučaju silovanja, incesta ili teških malformacija fetusa, zbog čega se u Irskoj razvio poseban vid 'pobačajnog turizma'. Tisuće žena godišnje odlaze u susjedne zemlje na zahvat ili preko interneta nabavljaju pilule za prekid trudnoće, uzimajući ih bez liječničkog nadzora, a optuženima za ilegalni pobačaj prijeti kazna do 14 godina zatvora. Premijer Leo Varadkar, bivši ministar zdravstva, zagovara reformu, a s njim se u prošlotjednoj anketi Irish Timesa slaže 56 posto građana, dok je 15 posto neodlučno.