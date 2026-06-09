Titov Galeb i dalje na čekanju: Zna se koliko košta i kad će biti otvoren svjetski poznati brod-muzej

Brod Galeb, jedan od najpoznatijih simbola riječke i jugoslavenske pomorske povijesti, ni više od četiri mjeseca nakon sudara s turskim brodom nije saniran. Zbog toga je ponovno odgođeno i otvorenje dugo najavljivanog broda-muzeja, koje se sada očekuje tek krajem 2026. godine

Na pramcu Galeba i dalje je vidljivo oštećenje nastalo u veljači, kada je turski brod prilikom isplovljavanja iz riječke luke udario u nekadašnji brod Josipa Broza Tita. Iako je otvorenje muzeja bilo planirano za ovu godinu, novi rok pomaknut je za najmanje godinu dana, objavio je RTL. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić pojasnila je kako je postupak javne nabave za sanaciju morao biti poništen zbog proceduralnih razloga. 'Proveden je postupak javne nabave koji je morao biti poništen jer je ponuditelj, riječ je o Viktor Lencu, mijenjao pojedine stavke troškovnika, što nije bilo dopušteno. Nadamo se da ćemo do sredine lipnja ponoviti postupak javne nabave', rekla je Rinčić.

Prema njezinim riječima, izvođač radova mogao bi biti odabran u roku od dva mjeseca. Trošak sanacije procijenjen je na oko 165 tisuća eura, a trebao bi ga pokriti osiguravatelj turskog broda koji je izazvao štetu. Obnova Galeba dosad je stajala oko 22 milijuna eura, dijelom financiranih iz europskih fondova. Projekt je trebao biti dovršen još 2023. godine, no zbog brojnih kašnjenja rokovi su više puta pomaknuti. Dio građana i dalje kritizira visoke troškove projekta. 'Bačva bez dna, progutao je novca i novca, a riječ je o starom željezu', rekao je Riječanin Igor Čubić. S druge strane, zagovornici obnove smatraju da Galeb ima značajnu povijesnu i turističku vrijednost. Brod je poznat kao mjesto na kojem se razvijala ideja Pokreta nesvrstanih te je tijekom desetljeća ugostio brojne svjetske državnike. Prije početka obnove 2019. godine Galeb je bio u izrazito lošem stanju, a danas su obnovljeni brojni dijelovi broda, uključujući reprezentativni salon u kojem je Tito primao strane državnike.

'Namještaj je nakon restauracije vraćen na svoje originalne pozicije. Posjetitelji će moći vidjeti i različite multimedijalne sadržaje koji govore o povijesti broda i poznatim ljudima koji su na njemu boravili', rekao je Velid Đekić, voditelj odnosa s javnošću Muzeja grada Rijeke. Za mnoge građane upravo je povijesna vrijednost najveći razlog zbog kojeg Galeb treba sačuvati. 'Galeb je poznat brod, bio je po cijelom svijetu. Na njemu je boravio jedan od najvažnijih državnika svog vremena, tako da svakako ima značaj', smatra Riječanin Fran Krstelj.