Tisuće djece i ove godine bez vrtića: Roditelji upozoravaju na ozbiljne probleme

Dok dio djece ostaje bez mjesta u vrtićima zbog nedostatka kapaciteta, dio gubi pravo upisa zbog velikog broja nevaljanih zahtjeva , što, smatraju u Udruzi, otvara pitanje jasnoće sustava upisa djece u vrtiće.

Udruga Sidro, koja djeluje u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, priopćila je da u nizu gradova i ove godine 'tisuće djece ostaju bez mjesta u vrtićima', a roditelji se suočavaju s netransparentnim postupcima upisa.

Niz problema: dob, cjepni status

Dio zahtjeva odnosi se na nepotpunu dokumentaciju i djecu koja ne ispunjavaju dobne uvjete, dok se, kako navode, više od polovice nevaljanih zahtjeva u pojedinim regijama odnosi na necijepljenu djecu. Kažu da se odgovornost za velik broj nepravilno podnesenih zahtjeva ne može prebaciti isključivo na roditelje. Pritom za Hinu posebno apostrofiraju primjer iz Knina, gdje upute o korištenju aplikacije ne slijede tehničke karakteristike aplikacije.

Udruga upozorava da među djecom koja najčešće ostaju na marginama sustava posebno mjesto zauzimaju djeca s teškoćama u razvoju te poručuje kako vrtići trebaju prestati biti politički poligon za promoviranje lokalnih vlasti.

Iako zbirnih podataka za cijelu Hrvatsku o broju neupisane djece u jaslice i vrtiće nema, iz Udruge Sidro Hini su dostavili podatke za niz gradova, ističući pritom da dio gradova, poput Dubrovnika i Pule, nije objavio osnovne podatke o rezultatima upisa.

Podaci po gradovima

U Zagrebu je, navodi Udruga, prema privremenim rezultatima iz lipnja bez vrtića ostalo 684 djece, a nakon obrade prigovora broj je smanjen na 534 neupisane djece koja ispunjavaju uvjete. Uz to je čak 1.777 zahtjeva bilo nevaljano.

U Splitu je prema privremenim rezultatima objavljenima 8. lipnja zaprimljen 1.591 zahtjev, a upisano je 812 djece. Od ukupnog broja prijava, 128 zahtjeva nije bilo valjano, 261 prijava nije udovoljavala propisanim uvjetima, a 391 dijete ostalo je neupisano zbog manjka kapaciteta. Čak 187 odbačenih prijava odnosilo na nepotpun cjepni karton, navodi Sidro.

Prema podacima Udruge, u Rijeci je bez vrtića ostalo 474 djece. Od toga je 208 zahtjeva bilo nevaljano, dvoje djece nije primljeno zbog nemogućnosti osiguravanja potrebnih uvjeta, a 264 djece nije upisano zbog nedostatka mjesta.

U Osijeku je prema privremenim rezultatima prvog kruga upisa 89 djece ostalo bez mjesta zbog nedostatka kapaciteta, 37 zbog kriterija dobi, dok 21 dijete nije ostvarilo pravo upisa jer nema prebivalište u Osijeku. Od odbijenih zahtjeva, pet ih se odnosilo na neispunjavanje uvjeta procijepljenosti, a dva na nepotpunu dokumentaciju.

U Zadru je prema privremenim rezultatima objavljenima 19. lipnja zaprimljeno 1.084 zahtjeva, a upisano je 438 djece. Na listi čekanja ostalo je 422 djece koja ispunjavaju uvjete za upis, dok 221 zahtjev nije bio valjan i nije udovoljavao uvjetima.

Šibenik upisao svu djecu koja su ispunjavala uvjete

U Šibeniku je u prvom krugu odbijeno 85 zahtjeva za djecu mlađu od 12 mjeseci i zbog nepotpune dokumentacije, a iz Udruge navode da je Grad u konačnici uspio upisati svu djecu koja su ispunjavala uvjete. U Slavonskom Brodu, prema podacima Udruge, odbijeno je 255 zahtjeva zbog nedostatka mjesta ili neispunjavanja formalnih uvjeta.

U Samoboru je 82 djece koja ispunjavaju uvjete ostalo na listi čekanja, dok 53 zahtjeva nisu ispunjavala uvjete za upis. U Križevcima je 103 djece ostalo na listi čekanja, a 27 zahtjeva bilo je odbijeno.

U Petrinji je 36 djece ostalo na listi čekanja zbog popunjenih kapaciteta, dok 39 zahtjeva nije zadovoljilo formalne uvjete. U Dugom Selu od 382 zaprimljena zahtjeva upisano je tek 61 dijete. Njih 223 nije primljeno zbog nedostatka mjesta, a 98 zahtjeva nije ispunjavalo uvjete.